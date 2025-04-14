La confusión sobre la exención de aranceles a productos electrónicos: ¿hasta cuándo dura y qué matizó Trump?

Video Guerra comercial entre EEUU y China: Trump podría anunciar aranceles a chips importados del país asiático

La confusión sobre los aranceles del gobierno de Donald Trump aumenta este lunes tras un fin de semana repleto de declaraciones contradictorias sobre las importaciones de productos electrónicos como computadoras y celulares.

El presidente puso en pausa el viernes sus nuevos impuestos sobre los productos electrónicos importados a Estados Unidos, lo que suponía un cierto alivio en la guerra comercial que se ha intensificado especialmente con China, uno de los principales exportadores de tecnología, desde teléfonos inteligentes hasta laptops.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicó el viernes que artículos como celulares, computadoras portátiles, discos duros, monitores de pantalla plana y algunos chips tendrían derecho a la exención temporal de la mayoría de los aranceles impuestos a China y de los del 10% aplicados a otros países.

Este fue el cambio arancelario más reciente del gobierno de Trump, que varias veces ha modificado sus anuncios radicalmente en su plan masivo de implementar aranceles sobre bienes de la mayoría de los países.

Gobierno de Trump crea confusión sobre aranceles a semiconductores

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, dijo este domingo que esta exención se trataba solo de una medida temporal.

Entrevistado en ABC, declaró que la electrónica se incluirá en los futuros aranceles sectoriales sobre productos semiconductores, que llegarán "probablemente en uno o dos meses".

Horas después, Trump declaró en las redes sociales que no había ninguna "excepción", lo que aumentó la confusión.

En su lugar, el presidente argumentó que estos bienes "simplemente se mueven a una canasta diferente" de aranceles.

También dijo que China seguirá enfrentándose a un gravamen del 20% sobre las importaciones de productos electrónicos como parte de la medida anterior de su gobierno relacionada con el tráfico de fentanilo.

“NADIE se va a librar de las balanzas comerciales injustas y de las barreras arancelarias no monetarias que otros países han utilizado contra nosotros, especialmente China, que es, con diferencia, la que peor nos trata. El viernes no se anunció ninguna "excepción" arancelaria”, escribió Trump.

¿Qué pasará con los aranceles a los celulares y computadoras?

De acuerdo con Trump, este lunes la Casa Blanca dará más información pronto sobre los aranceles que se aplicarán en semiconductores.

“Estamos echando un vistazo a los semiconductores y a toda la cadena de suministro de electrónica en las próximas Investigaciones Arancelarias de Seguridad Nacional”, escribió en su red Truth Social.

“Lo que se ha expuesto es que tenemos que hacer productos en EEUU, y que no vamos a ser rehenes de otros países, especialmente de naciones comerciales hostiles como China, que hará todo lo posible para faltar el respeto al pueblo estadounidense”, agregó el presidente.

¿Cómo ha respondido China?

El Ministerio de Comercio de China acogió este domingo con satisfacción la suspensión parcial de los aranceles sobre la electrónica de consumo, pero siguió pidiendo a Washington que anule por completo el resto de sus aranceles.

El presidente chino, Xi Jinping, lo reiteró este lunes en un editorial publicado conjuntamente en medios oficiales vietnamitas y chinos en el que afirmó que "no hay ganadores en una guerra comercial".

Añadió que tanto China como EEUU "deben salvaguardar el sistema multilateral de comercio, la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales y un entorno internacional abierto y cooperativo".

Desde su toma de posesión en enero, Trump ha impuesto una serie de gravámenes que ascienden ya al 145% sobre una serie de importaciones procedentes del país asiático.

En respuesta, China ha contraatacado con sus propias medidas, incluidos aranceles sobre productos estadounidenses que actualmente ascienden al 125%.

Su Ministerio de Comercio también ha dicho que impondrá más controles a la exportación de tierras raras, utilizadas en productos de alta tecnología como chips informáticos y baterías de vehículos eléctricos.

¿Qué puede significar para los consumidores reducir los aranceles sobre los productos electrónicos?

Los aranceles son impuestos que gravan las mercancías importadas de otros países y como muchos de los productos electrónicos que compramos dependen de una cadena de suministro mundial, los economistas han advertido de que los aranceles que afectan a la tecnología de consumo podrían significar precios más altos para teléfonos inteligentes, computadoras u otros aparatos.

Reducir la cifra de esos aranceles, aunque sea de manera temporal, podría retrasar o atenuar ese impacto. Pero es poco probable que se eviten totalmente las subidas de precios.

Los productos electrónicos seguirán gravados por los aranceles anteriores (no "recíprocos") y, potencialmente, por gravámenes sectoriales adicionales más adelante.

