Trump anuncia la salida del fiscal general Jeff Sessions, al que ha criticado duramente por el 'Rusiagate'

Trump ha criticado con dureza a Sessions prácticamente desde que empezó su gobierno por, según él, no haber frenado la pesquisa del 'Rusiagate' que trata de descifrar si hubo algún tipo de coordinación entre Moscú y la campaña del magnate para hacerse con la presidencia del país.

"No tengo fiscal general", se quejó en septiembre Trump en una entrevista con The Hill. En ese momento, sin embargo, no señaló la investigación del 'Rusiagate' como el motivo de su comentario, sino el trabajo de Sessions en materia migratoria.