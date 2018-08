El fiscal general, Jeff Sessions , salió este jueves a defenderse de los ataques del presidente Donald Trump . Con un comunicado, Sessions aseguró que el Departamento de Justicia no será influenciado impropiamente por consideraciones políticas".



"Jeff Sessions se recusó él mismo, lo que no debería haber hecho. O me lo debería haber dicho. Incluso mis enemigos dicen que Jeff Sessions debería haberme dicho que se iba a recusar y entonces no lo habría elegido", dijo el presidente al aire.