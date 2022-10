¿Cómo funcionará el perdón presidencial a las condenas federales por marihuana?

No. El perdón no beneficia las personas condenadas por poseer múltiples sustancias controladas de distinta naturaleza en el mismo delito. Por ejemplo, si una persona fue condenada por posesión de marihuana y cocaína en un solo delito no califica para el indulto, según los términos de la proclamación del presidente Biden. Si fue condenada por un cargo de posesión simple de marihuana y un segundo cargo de posesión de cocaína, la proclamación del presidente Biden aplica solo al cargo de posesión simple de marihuana, pero no al cargo de posesión de cocaína.