¿Cuál de los casos penales de Trump se juzgará primero? ¿Alguno tiene prioridad sobre otro?

Las autoridades federales podrían reafirmar la prioridad sobre los funcionarios estatales haciéndose con la custodia del acusado. Pero esto aún no ha sucedido, ya que los jueces determinaron que en el caso de Trump no había riesgo de fuga tras sus breves comparecencias en los juzgados de Washington DC, en junio y julio. Los estados no pueden arrestar a sospechosos que se encuentren fuera de sus fronteras, pero los agentes del orden público federales pueden detener a los sospechosos en cualquier parte del país.