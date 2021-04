La coordinadora de asuntos fronterizos de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, dejará el puesto a finales de abril

La Casa Blanca insistió en que la salida de Jacobson estaba prevista, pero el anuncio causó sorpresa porque ella había concedido recientemente entrevistas a periodistas en las que no mostró señal alguna de que renunciaría , indicó la agencia Reuters .



La diplomática explicó este viernes que había acordado con Biden estar en el cargo durante 100 días, de acuerdo con The New York Times. “El plan continúa dirigiéndose a lo que el presidente se puso como meta: un sistema migratorio que sea humano, ordenado y seguro. Me voy con optimismo. La dirección de la política es la correcta para nuestro país”.