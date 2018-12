Revelan documento que detalla cómo Michael Flynn mintió al FBI sobre sus contactos con Rusia

Flynn enfrenta hasta seis meses de prisión por el delito, un delito grave, aunque el fiscal especial que conduce las investigaciones de la trama rusa, Robert Mueller , ha pedido que el ex asesor de seguridad no vaya a prisión porque está colaborando con el caso.

En su defensa, Trump y sus colaboradores quieren determinar si Mueller persiguió a Flynn por un cargo criminal en desacuerdo con los hallazgos iniciales del FBI. La participación del ex agente del FBI Peter Strzok en la entrevista con Flynn, y el hecho de que no se le advirtiera que podía ser procesado por mentir y que no tenía un abogado en la habitación con él cuando se reunió con el FBI en la Casa Blanca, ha arrojado algunas sombras políticas sobre el caso.