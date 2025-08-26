Por qué es legal quemar la bandera de EEUU aunque Trump quiera prohibirlo

Video Trump firma orden para crear una unidad especial de la Guardia Nacional en DC: las noticias del día

El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que exige al Departamento de Justicia investigar y procesar a quienes quemen la bandera estadounidense, una acción que la Corte Suprema ha considerado una expresión política legítima protegida por la Constitución.

La orden, firmada en el Despacho Oval, reconoció el fallo de 5-4 de la Corte en un caso de Texas de 1989, pero indicó que todavía existe la posibilidad de procesar la quema de banderas si “es probable que incite a una acción ilegal inminente” o constituye “palabras de lucha”.

“Quemas una bandera, obtienes un año de cárcel. No diez años, no un mes,” dijo Trump. “Obtienes un año de cárcel, se registra en tu historial, y verás que la quema de banderas se detendrá de inmediato.”

La quema de la bandera estadounidense ha sido un tema de intensa controversia histórica en Estados Unidos. Si bien para muchos representa una afrenta directa a los símbolos nacionales, la acción se ha consolidado como una forma de protesta protegida por los derechos de libertad de expresión. Te explicamos brevemente la historia de este tipo de protesta:

La quema de banderas y el caso de 1984

Gregory "Joey" Johnson, de 33 años, en cuyo nombre se ha protegido constitucionalmente la quema de banderas, sostiene una bandera el miércoles 28 de junio de 1989. Imagen David Cantor/ASSOCIATED PRESS



El origen de la protección legal de la quema de banderas se remonta a un acto de protesta en 1984, cuando el activista Gregory Lee Johnson quemó una bandera en la Convención Nacional Republicana en Dallas.

Este incidente desencadenó una serie de desafíos legales que culminaron en un fallo histórico de la Corte Suprema, que determinó que la quema de la bandera, en ciertas circunstancias, es un discurso simbólico de naturaleza política.

Esta dicotomía ha llevado a decisiones judiciales trascendentales y a continuos intentos legislativos para modificar el estatus legal de este acto. A pesar de la claridad de la Corte Suprema, la discusión sobre la constitucionalidad de quemar la bandera persiste.

¿Es legal quemar la bandera? La Primera Enmienda (y Texas v. Johnson)

La legalidad de la quema de la bandera en Estados Unidos se estableció en el caso de la Corte Suprema Texas v. Johnson, detalla el National Constitution Center.

El 21 de junio de 1989, una Corte dividida votó 5-4 a favor de Gregory Lee Johnson, el manifestante de Texas. La mayoría argumentó que las acciones de Johnson constituían discurso simbólico de naturaleza política y que podían expresarse incluso si molestaban a quienes no estaban de acuerdo con él.

El juez William Brennan, al redactar la decisión mayoritaria, afirmó que el interés del Estado en prevenir disturbios no justificaba la condena de Johnson, ya que su conducta no amenazaba la paz. Tampoco, según Brennan, el interés del Estado en preservar la bandera como símbolo de nación y unidad nacional justificaba su condena penal por participar en expresión política.

¿Por qué la Corte Suprema protegió la quema de banderas? Libertad de Expresión vs. Símbolo Nacional

Manifestantes queman banderas estadounidenses durante una protesta cerca del Trump International Hotel, el sábado 4 de julio de 2020, en Nueva York. Imagen Eduardo Munoz Alvarez/ASSOCIATED PRESS



La protección de la quema de banderas por parte de la Corte Suprema se basa en el principio fundamental de la Primera Enmienda que prohíbe al gobierno censurar una idea simplemente porque la sociedad la encuentre ofensiva o desagradable.

Tras la decisión en Texas v. Johnson, que solo aplicaba al estado de Texas, el Congreso aprobó la Ley de Protección de la Bandera de 1989 en contra de quemar banderas. Sin embargo, en 1990, la Corte Suprema invalidó esa ley como inconstitucional en un segundo caso, United States v. Eichman, apunta el National Constitution Center.

El juez Antonin Scalia, un magistrado conservador elogiado por Donald Trump, votó en ese momento con la mayoría en ambos casos de quema de banderas, explicando que, si bien personalmente podría querer encarcelar a quienes queman la bandera, él no era "rey" y debía adherirse a una lectura textual de la Primera Enmienda.

Intentos de prohibir la quema de banderas: enmienda constitucional

A pesar de las decisiones de la Corte Suprema, ha habido varios intentos de prohibir la quema de banderas mediante una enmienda constitucional.

Una enmienda constitucional es algo difícil de lograr, ya que requiere la aprobación de dos tercios del Congreso y tres cuartos de los estados. En 2015, se reintrodujo una propuesta de enmienda de profanación de la bandera estadounidense, pero el Comité Judicial no tomó ninguna medida.

Trump ahora busca prohibir la quema de banderas por vía de un decreto

La quema de banderas ha estado en la mente de Trump por años: en 2016, tras ser elegido presidente dijo que “deben haber consecuencias” para cualquiera que queme la bandera estadounidense, como prisión o pérdida de la ciudadanía.

Ahora, Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a procesar a las personas que quemen la bandera estadounidense, en una nueva vía para intentar penalizar o prohibir ese acto.

Un comunicado de la Casa Blanca citó protestas recientes y argumentó que quemar la bandera incita a la violencia y debería conllevar condena de prisión. Trump dijo: “En todo el país están quemando banderas. En todo el mundo queman la bandera estadounidense".

La orden también solicitó a la fiscal general que inicie acciones para impugnar el fallo de 1989, buscando llevar el tema nuevamente ante la Corte Suprema. Críticos, como la Foundation for Individual Rights and Expression, cuestionaron la legalidad de la acción de Trump, afirmando que no tiene el poder de reescribir la Primera Enmienda.

“Si bien las personas pueden ser procesadas por quemar cualquier cosa en un lugar donde no se permite encender fuego, el gobierno no puede procesar actividades expresivas protegidas, aunque muchos estadounidenses, incluido el presidente, las encuentren ‘particularmente ofensivas y provocativas’,” agregó a AP, Bob Corn-Revere, abogado principal de esa organización.