Cancelaciones de vuelos en EEUU por el cierre del gobierno: todo lo que debes saber

La orden sin precedentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) de reducir los vuelos en todo el país debido al cierre del gobierno federal que ya tiene una duración récord entró en vigor el viernes por la mañana.

Miles de pasajeros están buscando alternativas para sus viajes, mientras se extiende la preocupación por el impacto en las ciudades y empresas que dependen del turismo. Las aerolíneas comenzaron a ajustar sus horarios y a cancelar vuelos el jueves, anticipándose a la orden oficial de la FAA.

Los viajeros con planes de viaje esperaban saber si sus vuelos saldrían según lo previsto. Las aerolíneas también planearon cancelaciones para el fin de semana, indicando a los pasajeros que consultaran sus aplicaciones para conocer el estado de sus vuelos. Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de veinticuatro estados.

La agencia afirmó que los recortes son necesarios para aliviar la presión sobre los controladores aéreos, quienes han estado trabajando sin cobrar durante más de un mes.

Esto es lo que debes saber sobre la reducción de vuelos:

¿Cuántos vuelos se han cancelado?

El primer día de la reducción de vuelos de la Administración Federal de Aviación (FAA) se cancelaron más de 1000 vuelos, según FlightAware, un sitio web que monitorea las interrupciones de vuelos. Más de 800 vuelos fueron cancelados el sábado, un día que suele ser de baja actividad.

No todas las cancelaciones se debieron a la orden de la FAA, y estas cifras representan solo una pequeña parte del total de vuelos a nivel nacional, pero seguramente aumentarán en los próximos días si la reducción de vuelos continúa.

La FAA indicó que las reducciones que afectan a todas las aerolíneas comerciales comienzan en el 4 % de los vuelos en 40 aeropuertos específicos y se incrementarán nuevamente el martes, antes de alcanzar el 10 % de los vuelos el viernes.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió esta semana que podrían ser necesarios aún más recortes de vuelos si el cierre del gobierno continúa y más controladores aéreos se quedan sin trabajo.

¿Por qué se cancelan los vuelos?

Los controladores aéreos llevan casi un mes sin cobrar debido al cierre del gobierno, lo que ha provocado que muchos se reporten enfermos y agraven la ya existente escasez de personal.

La mayoría de los controladores trabajan horas extras obligatorias seis días a la semana durante el cierre sin recibir paga, y algunos tienen un segundo empleo para pagar sus facturas, según informó la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo.

¿Cómo se ven afectados los pasajeros?

La mayoría se sintió aliviada al comprobar que las aerolíneas mantuvieron sus horarios habituales el viernes, y quienes sufrieron la cancelación de sus vuelos pudieron reprogramarlos rápidamente. Hasta el momento, los vuelos internacionales no se han visto interrumpidos.

Todavía existe mucha incertidumbre sobre qué vuelos se cancelarán próximamente. "No quiero quedarme varada en el aeropuerto durmiendo en un banco", dijo Michele Cuthbert, de Columbus, Ohio, sobre un próximo vuelo a Dallas.

Las empresas de alquiler de coches reportaron un fuerte aumento en las reservas de solo ida el viernes, y algunas personas simplemente están cancelando sus vuelos.

¿Qué impactos podrían tener más allá del transporte aéreo?

En primer lugar, existe la posibilidad de que suban los precios en las tiendas, ya que casi la mitad de la carga aérea en Estados Unidos se transporta en las bodegas de los aviones de pasajeros.

Las importantes interrupciones en los vuelos podrían generar mayores costos de envío que se trasladarían a los consumidores, afirmó Patrick Penfield, profesor de prácticas de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse.

Si la desaceleración continúa, se producirán más pérdidas en toda la economía, desde el turismo hasta la manufactura, señaló Greg Raiff, director ejecutivo de Elevate Aviation Group.