A qué se exponen Trump y sus excolaboradores ante los posibles cargos por el asalto al Capitolio

"Se trata de alguien que de múltiples maneras trató de presionar a funcionarios estatales para encontrar votos que no existían, se trata de alguien que trató de interferir en una sesión conjunta, incluso incitando a una turba a atacar el Capitolio", dijo Schiff a CNN. "Si eso no es criminal, entonces no sé lo que es", añadió.