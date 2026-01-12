AI inteligencia artificial Estados Unidos suma a su arsenal militar a los modelos de inteligencia artificial Grok y Gemini Departamento de Guerra lanza la plataforma "GenAI.mil", que proporcionará acceso al Pentágono a modelos de IA generativos

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este lunes 12 de enero de 2026 que el Pentágono comenzará a utilizar los modelos de inteligencia artificial (IA) Grok y Gemini a finales de este mes.

Para Hegeth, es de vital importancia que Estados Unidos gane lo que llamó la "competencia estratégica para la supremacía tecnológica del siglo XXI".

"Inteligencia artificial, sistemas autónomos, cuánticos, hipersónicos y drones de largo alcance", dijo el secretario de Guerra, en un evento en Starbase, Texas.

¿Cómo empleará Estados Unidos la IA para su defensa?

Impulsada por el presidente Trump, la estrategia de aceleración de IA en la defensa impulsará la experimentación, eliminará los obstáculos burocráticos heredados e integrará las capacidades más avanzadas de esta tecnología en cada área.

Ello con el objetivo de "inaugurar una era sin precedentes de dominio estadounidense en IA militar", señaló el Pentágono en un comunicado.

Lo anterior, como parte de un "enfoque de tiempo de guerra" para la entrega de capacidades, con énfasis en tres pilares: combate, inteligencia y operaciones empresariales.

Grok y Gemini serán parte del arsenal militar de Estados Unidos

Como parte del pilar de operaciones empresariales, el Departamento de Guerra lanzó la plataforma "GenAI.mil", que proporcionará acceso al Pentágono a modelos de IA generativos de frontera, como Gemini de Google y Grok de xAI.