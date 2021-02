Exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, no puede ser procesado tras el indulto presidencial, dictamina corte de Nueva York

El exjefe de campaña de Donald Trump , Paul Manafort , no enfrentará cargos penales por fraude y otros delitos. El expresidente le concedió un perdón el 23 de diciembre pasado, lo que ha dado a Manafort la llave para resolver las acusaciones que enfrentaba en un tribunal de Manhattan. La decisión se ha oficializado este lunes.

El tribunal de mayor rango de Nueva York informó discretamente que no revisaría los fallos anteriores al perdón, de acuerdo con información de The New York Times. La decisión pone punto final al caso de la Fiscalía de Manhattan en contra de Manafort.