Georgia

Nuevo fiscal desestima cargos contra Trump y otros acusados en el caso de interferencia electoral en Georgia

La decisión se produce después de que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, cuya oficina presentó cargos contra Trump y varios otros coacusados, fuera descalificada del caso como resultado de una relación que tenía con otro fiscal.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video ¿Quiénes son los indultados por Trump acusados de intentar revertir su derrota electoral en 2020?

El fiscal que se hizo cargo del caso de interferencia electoral del condado de Fulton contra el presidente Donald Trump y otros ha solicitado la desestimación de la causa penal.

"En mi opinión profesional, no es beneficioso para los ciudadanos de Georgia continuar con este caso en su totalidad durante otros cinco a diez años", escribió Pete Skandalakis, director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia.

La decisión se produce después de que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, cuya oficina presentó cargos contra Trump y varios otros coacusados, fuera descalificada del caso como resultado de una relación que tenía con otro fiscal.

El caso alegó que Trump y otros participaron en una conspiración para anular la victoria electoral del expresidente Joe Biden en 2020, incluso reemplazando a los electores presidenciales de Georgia con partidarios de Trump.

Era poco probable que el caso contra Trump hubiera continuado, porque estaba en suspenso de facto desde que regresó a la Casa Blanca en virtud de la norma establecida por el Departamento de Justicia de no procesar a presidentes en ejercicio.

Sin embargo, los 14 "coconspiradores" identificados en la acusación podrían haber tenido que enfrentar un nuevo proceso con otro fiscal que sustituyera a Willis.

Entre los acusados estaban el exabogado de Trump, Rudolph Giuliani, y ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Un caso delicado

A mediados de noviembre Skandalakis asumió el cargo tras la separación de Willis y luego de que nadie más aceptara asumir el expediente.

Trump anunció semamas atras perdones para personas acusadas de apoyar sus esfuerzos por revertir la elección de 2020, incluyendo a algunos imputados en Georgia, aunque Skandalakis aseguró que eso no afectana los cargos estatales.

