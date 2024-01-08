Cambiar Ciudad
Elecciones 2024

El nuevo motivo (ya no tan nuevo) por el que Trump pide ahora archivar su causa penal en Georgia

En Georgia, Trump está acusado junto a 18 cómplices de formar una asociación delictiva con el objetivo de darle cambiar el resultado de las presidenciales de 2020 en ese estado.

Por:
Univision y EFE
Video 3 años del asalto al Capitolio: qué ha pasado con sus protagonistas y cómo marcará la próxima campaña

El expresidente Donald Trump está reutilizando una vieja carta para librar su caso penal en Georgia. El magnate presentó este lunes una petición para que se archive la causa apelando a que tenía inmunidad cuando los hechos ocurrieron.

"La acusación en este caso imputa al presidente Trump actos que se encuentran en el centro de sus responsabilidades oficiales como presidente. La acusación choca con su inmunidad presidencial y debe ser desestimada", apuntaron los abogados en la petición presentada ante la justicia estatal de Georgia.

Es un argumento muy parecido al utilizado por su defensa en el caso penal en Washington, en el que este martes se celebrará una audiencia ante un tribunal de apelaciones federal que está estudiando si admite o no ese alegato.

La filtración de pruebas en el caso de Georgia, ¿beneficia o perjudica a Trump?

La filtración de pruebas en el caso de Georgia, ¿beneficia o perjudica a Trump?

Política
4 min


Las dos causas judiciales tienen que ver con los esfuerzos de Trump de interferir en el resultado de las elecciones a la Casa Blanca de 2020, que perdió frente al ahora presidente, el demócrata Joe Biden.

La 'silla de ruedas secreta' y el declive de Joe Biden: 7 duras revelaciones del libro sobre su último año en la Casa Blanca
6 mins

La 'silla de ruedas secreta' y el declive de Joe Biden: 7 duras revelaciones del libro sobre su último año en la Casa Blanca

Política
Por qué los aranceles de Trump a Canadá y México son también un anuncio de (más) turbulencia económica para EEUU
4 mins

Por qué los aranceles de Trump a Canadá y México son también un anuncio de (más) turbulencia económica para EEUU

Política
McConnell anuncia su retiro, poniendo fin a una larga carrera como líder republicano en el Senado
7 mins

McConnell anuncia su retiro, poniendo fin a una larga carrera como líder republicano en el Senado

Política
El Senado confirma a Gabbard como directora de Inteligencia Nacional pese a su posición proPutin
4 mins

El Senado confirma a Gabbard como directora de Inteligencia Nacional pese a su posición proPutin

Política
Trump ordena imponer aranceles a las importaciones de México, Canadá y China
3 mins

Trump ordena imponer aranceles a las importaciones de México, Canadá y China

Política
Los aranceles de Trump a Canadá, México y China: ¿inflación y caos económico en puerta?
3 mins

Los aranceles de Trump a Canadá, México y China: ¿inflación y caos económico en puerta?

Política
Casa Blanca confirma que los aranceles a México y Canadá comienzan este sábado
3 mins

Casa Blanca confirma que los aranceles a México y Canadá comienzan este sábado

Política
Enrique Tarrio, líder de los extremistas Proud Boys, es un hombre libre tras indultos y conmutaciones de Trump
6 mins

Enrique Tarrio, líder de los extremistas Proud Boys, es un hombre libre tras indultos y conmutaciones de Trump

Política
El duro interrogatorio en el Senado que enfrentó Pete Hegseth, el elegido de Trump para el Pentágono
5 mins

El duro interrogatorio en el Senado que enfrentó Pete Hegseth, el elegido de Trump para el Pentágono

Política
¿Extenderá el Congreso los recortes de impuestos que vencen en 2025 como prometió Trump?
7 mins

¿Extenderá el Congreso los recortes de impuestos que vencen en 2025 como prometió Trump?

Política

Trump se enfrenta a cargos por delitos graves debido a sus presuntos esfuerzos para alterar los resultados de las presidenciales de 2020 y su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios suyos.

Una histórica fotografía y una fianza de $200,000: así se entregó Trump en la cárcel de Fulton, Georgia

Una histórica fotografía y una fianza de $200,000: así se entregó Trump en la cárcel de Fulton, Georgia

Política
5 min


En Georgia, Trump está acusado junto a 18 cómplices de formar una asociación delictiva con el objetivo de darle la vuelta al resultado de las presidenciales de 2020 en ese estado.

Parte medular de este caso es una llamada que Trump hizo a la máxima autoridad electoral de Georgia, Brad Raffensperger, días después de las presidenciales de 2020 pidiéndole que "encontrara 11,780 votos" con los que le hubiese arrebatado ese estado a Biden. Una llamada que Raffensperger grabó y luego filtró.

"No se siente cómodo": Donald Trump publica foto policial tras entregarse en caso de interferencia electoral en Georgia

"No se siente cómodo": Donald Trump publica foto policial tras entregarse en caso de interferencia electoral en Georgia

Univision 34 Atlanta
3 min


Además de la presión sobre Raffensperger, los fiscales acusan a Trump y a sus cómplices de intentar persuadir a los legisladores de Georgia de ignorar la voluntad popular expresada en las urnas y de acosar a un trabajador electoral.

La acusación de asociación delictiva es la misma que ha sido utilizada en el pasado para descabezar organizaciones mafiosas. Los fiscales quieren sentar a Trump en el banquillo en agosto de 2024, a solo tres meses de los nuevos comicios presidenciales.

Si Trump ganara las elecciones del próximo año y es hallado culpable en este juicio de Georgia, el país tendría el inédito escenario de un presidente condenado por intentar subvertir comicios, pero que no puede perdonarse a sí mismo, porque su poder de indulto presidencial no abarca decisiones de la justicia estatal.

Video ¿Qué lecciones han quedado a tres años del asalto al Capitolio? El debate en Línea de Fuego
