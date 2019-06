“No es mi tipo”, responde Trump al negar nuevamente una supuesta agresión sexual contra una escritora

El presidente Donald Trump dijo en una entrevista al sitio The Hill publicada este lunes que la escritora neoyorquina E. Jean Carroll estaba "mintiendo totalmente" al acusarlo de una agresión de sexual en su contra hace 23 años, añadiendo que ella "no es mi tipo".



Desde el pasado viernes cuando se conoció la denuncia, Trump ha negado rotundamente que haya pasado algo así, y dice que se trata de un ardid publiciatrio para vender su próximo libro What Do We Need Men For?, en el que detalla como fue el supuesto episodio.