"Ni siquiera fingen estar a cargo": Obama da un poderoso discurso y habla sobre la falta de liderazgo en la pandemia

Mensaje de esperanza y tres consejos

El primer discurso de Obama fue para miles de graduados de los colegios y universidades históricas negras en una presentación llamada "Show Me Your Walk" (Muéstrame tu caminar), en la que participaron estrellas afroestadounidenses. Luego, Obama fue el principal orador de la ceremonia virtual de graduación para los estudiantes de último año de la escuela secundaria, en un evento llamado "Graduate Together: High School Class of 2020 Commencement", (Graduarse juntos).