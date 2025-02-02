Trump avanza con sus aranceles y sus socios anuncian represalias: ¿qué impacto se puede esperar ahora?

Video Estos son algunos de los productos que más subirán de precio por los aranceles de Trump

El presidente Donald Trump avanzó con una promesa de campaña y fijó aranceles de 25% a los productos de México y Canadá, y de 10% a los de China, bajo el argumento de que esos tres importantes socios comerciales deben frenar el flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos. Los tres países respondieron casi al unísono: rechazaron las razones que dio Trump y prometieron represalias comerciales.

Esto ha abierto la puerta a una guerra comercial que podría golpear el crecimiento de la mayor economía del mundo y costarle unos $830 a los consumidores estadounidenses en 2025, de acuerdo con un análisis de The Tax Foundation. Para México, había dicho una economista a Univision Noticias, los aranceles serán "devastadores" pues las exportaciones representan el 40% de la economía de ese país.

Este domingo, el propio Trump advirtió a los estadounidenses que podrían sentir "algo de dolor" por la guerra comercial que él desató.

“¿Habrá algo de dolor? Sí, tal vez (¡y tal vez no!)", escribió Trump [en mayúsculas] en sus redes sociales. “Pero haremos a EstadosUnidos grande otra vez, y todo vale el precio que se tenga que pagar", escribió el mandatario, que entre sus promesas de campaña aseguró a los votantes estadounidenses que reduciría la inflación.

Aquí repasamos qué anunció Trump; qué respondieron México, Canadá y China; cuándo entran en vigor los aranceles de Estados Unidos y qué pueden esperar los consumidores en Estados Unidos.

Qué aranceles anunció Trump y cuándo entran en vigor

Como había adelantado horas después de asumir el poder, Trump firmó este sábado órdenes ejecutivas que imponen un arancel de 25% a los productos de México y Canadá, y un arancel de 10% a los de China.

Las importaciones de petróleo desde Canadá recibieron un tratamiento distinto de un arancel de 10%, en un aparente reconocimiento del impacto que estos aranceles pueden tener en la inflación, sobre todo en los precios de la gasolina en Estados Unidos.

"Las órdenes (ejecutivas) dejan claro que el flujo del contrabando de drogas como el fentanilo hacia Estados Unidos, a través de redes de distribución ilícitas, han creado una emergencia nacional", se lee en uno de los documentos de la Casa Blanca.

"Los funcionarios chinos han fallado en tomar acciones necesarias para frenar el flujo de precursores químicos a los carteles criminales y acabar con el lavado de dinero de las organizaciones criminales trasnacionales. Además, las organizaciones del tráfico de drogas de México tienen una alianza intolerable con el gobierno mexicano", agrega el documento en una acusación que fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum (abajo abundaremos en esto).

"También hay una creciente presencia de carteles mexicanos que operan laboratorios de fentanilo y nitazeno en Canadá", acota.

Las medidas entran en vigor a las 12:01 de la mañana del 4 de febrero, hora del Este, de acuerdo con una de las órdenes ejecutivas.

Qué respondió México tras los aranceles anunciados por Trump

En una amplia publicación en la red X, la presidente Claudia Sheinbaum rechazó la "calumnia" de que el gobierno mexicano tenga alianzas con organizaciones criminales. También "cualquier intención injerencista en nuestro territorio".

La mandataria, que hace unos días había dicho que su gobierno actuará con "cabeza fría", dijo que Estados Unidos debe más bien combatir el consumo de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades y enumeró las medidas que ha tomado su administración en los cuatro meses que lleva en el poder. "Nuestro gobierno ha asegurado más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas a estos grupos", escribió.

"Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México", concluyó Sheinbaum sin brindar más detalles sobre porcentajes de aranceles, tiempos o las otras medidas no arancelarias que anunció.

Univision Noticias había conversado previamente con Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, sobre el impacto que una guerra comercial como esta tendría en la economía mexicana. Siller enfatizó que el 40% del Producto Interno Bruto de México son exportaciones, de las cuales el 80% van a Estados Unidos.

"Entonces, un arancel del 25% provocaría que las exportaciones mexicanas cayeran fuertemente. Nosotros estimamos que por cada 1% que sube el precio de los productos mexicanos en Estados Unidos, su demanda cae 1.33%", agregó.

El intercambio comercial entre México y Estados Unidos es amplio. Pero la tajada más fuerte de las exportaciones desde México hacia el norte se la llevan los vehículos de motor y sus piezas, pues las gigantes automotrices GM, Ford y Stellantis producen en suelo mexicano desde hace décadas. El monto de esos envíos en particular superó los $150,000 millones en 2023, según un informe del Congressional Research Service.

Si el arancel anunciado por Trump permanece y los productores como esas automotrices le pasan a sus clientes solo la mitad del arancel propuesto, Siller estimó que las exportaciones mexicanas se desplomarían 16%. "Esto provocaría en México una caída del PIB de alrededor del 6%", previó.

Qué respondió Canadá ante la medida arancelaria de Trump

En un discurso por televisión, el primer ministro Justin Trudeau anunció que Canadá tomará represalias con 'aranceles espejo' de 25% por un costo de unos $100,000 millones. "No queremos estar en este punto. No pedimos esto", dijo Trudeau.

"Esta es una decisión que, sí, afectará a los canadienses. Pero más allá de eso también tendrá consecuencias para ti, pueblo estadounidense. Como he dicho de forma consistente, los aranceles en contra de Canadá pondrán tus trabajos en riesgo, con el potencial cierre de plantas de ensamblaje de autos de Estados Unidos y otras instalaciones fabriles", agregó el primer ministro, que recientemente anunció su salida del cargo y del liderazgo de su partido tan pronto elijan a un nuevo líder.

Los aranceles canadienses entrarán en vigor de forma escalonada: este martes arrancarán aranceles por un valor de 30,000 millones de dólares canadienses y, dentro de tres semanas, otros por 125,000 millones de dólares canadienses.

Los productos estadounidenses que se verán afectados van desde cerveza, vegetales, jugo de naranja y productos de maní, hasta ropa, zapatos, muebles y enseres del hogar. Muy importante: Canadá podría tomar medidas adicionales contra los envíos energéticos a Estados Unidos.

Asimismo, la provincia de Nueva Escocia anunció medidas por su cuenta que incluyen limitar los negocios de empresas estadounidenses, mirar oportunidades para cancelar los contratos existentes y pedirle a la corporación de licores provincial que exija el retiro de todo alcohol estadounidenses de los estantes a partir del 4 de febrero.

Y qué respondió China

Sin dar detalles, el Ministerio de Comercio Exterior chino anunció represalias y que presentará un reclamo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"China está profundamente insatisfecha y se opone firmemente" a los aranceles, dijo el Ministerio de Comercio Exterior de Pekín en un comunicado citado por la agencia AFP. "China espera que Estados Unidos observe y enfrente de manera objetiva y racional sus propios problemas, como el del fentanilo, en lugar de amenazar todo el tiempo a otros países con aranceles", agregó el ministerio encargado del comercio exterior.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino advirtió el domingo que en las guerras comerciales "no hay ganadores" y que los nuevos impuestos al intercambio "inevitablemente afectarán y dañarán la futura cooperación bilateral y control de drogas".

Qué pueden esperar los consumidores en EEUU

Trump ha dicho en el pasado que los países que exportan a Estados Unidos pagan por los aranceles. Pero, en la práctica, son las empresas que importan productos en Estados Unidos las que pagan por ellos. Y, luego, esas empresas usualmente trasladan el costo total o parcial de esos aranceles a quienes les compran.

Datos de lo que ocurrió con los aranceles en el primer gobierno de Trump ayudan a entenderlo. En 2018, durante el primer gobierno de Trump, Estados Unidos impuso aranceles a importaciones que sumaron casi $283,000 millones. Las tasas iban desde el 10% hasta el 50%, de acuerdo con un análisis del Buró Nacional de Investigaciones Económicas (NBER en inglés), respetado porque es el que decreta cuando Estados Unidos entró en una recesión.

NBER encontró que los aranceles impuestos por Estados Unidos pasaron “casi por completo” a los precios a los consumidores del país. Es decir, fueron los consumidores los que pagaron finalmente por ellos.

Un nuevo análisis de The Tax Foundation estimó que si son impuestos de forma permanente, los aranceles de 25% a México y Canadá, y de 10% a China representarán unos $830 a los hogares en Estados Unidos en 2025. Los aranceles solo a México y Canadá representarán unos $670 a los hogares del país este año, según el análisis.

