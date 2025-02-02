Trump reconoce que sus aranceles pueden causar "algo de dolor" en los hogares de EEUU: en estos productos se sentiría más rápido

Video Estos son algunos de los productos que más subirán de precio por los aranceles de Trump

El comercio entre las naciones de América del Norte actualmente supera a las transacciones con China: alcanzaron un total de $1.8 billones en 2023 (trillions en inglés), mucho más que los $643,000 millones registrados en el comercio con China ese mismo año.

Trump se acogió a una "emergencia económica" el sábado para imponer aranceles del 10% a las importaciones de China y del 25% a las de México y Canadá. La energía importada de Canadá, incluidos el petróleo, el gas natural y la electricidad, tendrá un arancel reducido del 10%.

Este domingo, el propio presidente reconoció que sus aranceles podrían ocasionar "algo de dolor" a los estadounidenses. “¿Habrá algo de dolor? Sí, tal vez (¡Y tal vez no!)", escribió Trump en sus redes sociales. “Pero haremos a Estados Unidos grande otra vez, y valdrá la pena el precio que se tenga que pagar", agregó.

Economistas por lo general consideran que los aranceles tienden a acelerar la inflación, que fue uno de los dolores de cabeza del gobierno de Joe Biden y una de las razones por la que algunos votantes decidieron votar por Trump y su promesa de enfriar la escalada de los precios.

Estos son algunos productos importados en cuyos precios podría sentirse con mayor rapidez ese "dolor" del que habló Trump.

Aranceles: una “granada” para la industria automotriz

Durante décadas, las compañías automotrices han construido cadenas de suministro interconectadas a través de las fronteras de Estados Unidos, México y Canadá. Más de uno de cada cinco autos y camionetas ligeras vendidos en Estados Unidos se fabricaron en Canadá o México, según S&P Global Mobility.

En 2023, Estados Unidos importó $69,000 millones en autos y camionetas de México, y $37,000 millones de Canadá. Además, llegaron $78,000 millones en autopartes desde México y $20,000 millones desde Canadá. Los motores que tienen modelos icónicos como las camionetas Ford F y el Mustang provienen de Canadá.

"Cuando sumas aranceles del 25% es como lanzar una granada", advirtió Scott Lincicome, analista comercial del grupo de corte liberal Instituto Cato.

China también es un importante proveedor de piezas para Estados Unidos. Según S&P Global Mobility, los importadores probablemente trasladarán la mayor parte del aumento de costos a los consumidores. TD Economics estimó que el precio promedio de los autos en Estados Unidos podría trepar unos $3,000, en un contexto donde ya rondan los $50,000 para vehículos nuevos y $26,000 para usados.

Precios más altos de la gasolina

Canadá es el mayor proveedor extranjero de crudo para Estados Unidos: envió productos energéticos por $90,000 millones entre enero y noviembre del año pasado, muy por encima de los productos energéticos por $11,000 millones enviados desde México.

Aquí entra en juego un punto clave: muchas refinerías en Estados Unidos necesitan del petróleo canadiense, un crudo pesado para las cuales han sido adaptadas. El petróleo de Estados Unidos, en cambio, es uno más ligero que no pueden procesar.

"Todo el crudo y gas (natural) que producimos en Estados Unidos, o la mayor parte, es un crudo ligero que muchas de las refinerías no pueden procesar, particularmente en el Medio Oeste", explicó Lincicome, del Instituto Cato.

Dado que muchas refinerías estadounidenses están adaptadas para procesar el crudo canadiense, los aranceles podrían traducirse en un alza de precios en la gasolina, especialmente en el Medio Oeste, según Lincicome. TD Economics calcula que los aranceles podrían impulsar el precio del galón de gasolina en entre 30 y 70 centavos.

También de computadoras, teléfonos, ropa y juguetes

Los aranceles a China podrían afectar productos de consumo esenciales. Los teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos figuran entre las principales importaciones chinas, junto con más de $32,000 millones en juguetes, juegos y artículos deportivos. Además, Estados Unidos importa miles de millones en ropa y calzado, incluyendo $7,900 millones solo en calzado en 2023.

Y de bebidas alcóholicas

Los aranceles podrían elevar el precio del tequila y el whisky canadiense. En 2023, Estados Unidos importó $4,600 millones en tequila y $108 millones en mezcal desde México, además de $537 millones en licores canadienses, incluyendo $202.5 millones en whisky.

La industria teme más represalias, ya que la Unión Europea planea imponer un arancel del 50% al whisky estadounidense en marzo. Chris Swonger, presidente del Consejo de Bebidas Destiladas de Estados Unidos, advirtió que estos aranceles podrían afectar a los consumidores y provocar la pérdida de empleos en el sector de la hostelería.

Así como de los aguacates justo de cara al 'Super Bowl'

Una guerra comercial con Canadá, México y China podría disparar los precios de los alimentos. En 2023, Estados Unidos importó más de $45,000 millones en productos agrícolas de México, incluyendo el 63% de las verduras y el 47% de las frutas y frutos secos importados. Las importaciones agrícolas de Canadá alcanzaron los $40,000 millones. Un arancel del 25% podría encarecer notablemente estos productos.

“Las tiendas de alimentos operan con márgenes muy ajustados. No pueden absorber los aranceles, especialmente en productos como los aguacates, de los que el 90% proviene de México”, dijo Lincicome. Esto podría significar “aranceles al guacamole” justo antes del Super Bowl.

Los agricultores estadounidenses también están preocupados por posibles represalias de Canadá y México, como ya ocurrió durante la primera administración de Trump. Las exportaciones de soja y otros productos agrícolas disminuyeron, y el gobierno tuvo que gastar miles de millones para compensar a los agricultores por las pérdidas.

Mark McHargue, agricultor de Nebraska, reconoció que las compensaciones “aliviaron el golpe”, pero preferiría que el gobierno abriera nuevos mercados para las exportaciones agrícolas. "Preferimos ganar nuestro dinero en el mercado. No se siente bien recibir un cheque del gobierno", concluyó.

