Mike Pence negocia con el Departamento de Justicia su testimonio en investigación criminal contra Donald Trump

Pence narra en su nueva biografía So Help Me God (Que Dios me Ayude), que cuando el 4 de enero Trump lo citó a la Oficina Oval para reunirse con el abogado John Eastman, este último argumentó que Pence durante el acto de certificación tenía el poder de dejar de lado los resultados en los estados que Trump todavía estaba tratando de revertir.