Mientras Biden deshoja la margarita de la candidatura, su potencial campaña sufre

El exvicepresidente es conocido por hacerse esperar y han sido dos largos años de especulación en torno a su candidatura. En 2016, cuando decidió no postularse, también le tomó meses hacer el anuncio.

La disculpa no llegó, aunque unos días despúes Biden emitió una declaración en la que recalcó que sería más cuidadoso con el espacio personal de las mujeres.

“Se demoró un poco, quedó en una posición en la que eres candidato, pero no eres candidato a la misma vez, entonces está siendo atacado y no tiene una manera de responder, porque en cualquier otro caso hubieras podido contrarrestar con anuncios de políticas hacia las mujeres, propuestas sobre una futura presidencia, etc”, explicó a Univisión Noticias José Parra, estratega demócrata y fundador de la firma Próspero Latino.

¿Por qué esperar tanto?

“Un factor importante es que antes de oficializar la campaña, los candidatos pueden recaudar fondos para una campaña como para un Comité de Acción Política (PAC). Una vez que eres candidato no puedes volver a coordinar con el PAC. Eso fue lo que hizo Jeb Bush cuando se postuló en 2016. No me sorprendería que Biden esté haciendo lo mismo”, comentó Parra.