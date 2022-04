"Esta será la batalla más dura que Abbott haya tenido": Beto O’Rourke se convierte en un serio rival del gobernador de Texas

Pero esa estrategia, no calzará al punto de que Abbott consiga una victoria relajada, predice el investigador. "No hay razón para esperar que Greg Abbott le gane a O'Rourke por 10 a 20 puntos". Y para cerrar la brecha, asegura, como en elecciones pasadas, para O'Rourke será determinante la movilización de votantes menos propensos a acudir a las urnas, entre ellos, los hispanos y otras minorías que consideran que su voto no hace la diferencia.