Michael Cohen envía un mensaje al presidente Donald Trump: "Mi lealtad es con mi familia y con el país"

Michael Cohen, abogado personal del presidente Donald Trump , quien hace no mucho tiempo atrás había dicho que era el tipo que "recibiría una bala" por el presidente , dio un giro rotundo y en una entrevista con ABC News que su "familia y el país primero" están en primer lugar.

Cohen está acorralado en esta investigación federal por sus movimientos financieros y, según reportes, el abogado cree que Trump no lo ha protegido ni lo ha ayudado como él lo esperaba.

"No seré un saco de boxeo como parte de la estrategia de defensa de nadie (...) yo no soy el villano de esta historia, y no permitiré que otros traten de mostrarme de esa manera", dijo.