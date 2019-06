México se cuela en Londres: Trump insiste que los aranceles "entrarán en vigencia" la semana que viene

El presidente Donald Trump y la primera ministra británica, Theresa May, participaron en una conferencia de prensa en el segundo día de visita de estado del mandatario estadounidense en Reino Unido.

Los mandatarios hablaron mayormente del acuerdo comercial pos-Brexit aunque también hubo preguntas para Trump sobre la imposición de aranceles a bienes mexicanos , amenaza que lanzó la Casa Blanca a su país vecino si este no frena el flujo de migrantes hacia suelo estadounidense.

Trump, sin embargo, afirmó que no había visto "ninguna manifestación" en su contra en Londres y luego dijo que los grupos en su contra eran "muy pequeños". "Noticias falsas", declaró al respecto.

México se cuela en Londres

En la conferencia de prensa, un reportero abordó al mandatario estadounidense sobre su reciente amenaza de imponer aranceles progresivos a importaciones mexicanas si este país no frena "sustancialmente" el flujo de migrantes hacia EEUU que atraviesan mayormente a pie el territorio mexicano.

Trump dijo que no aceptará ninguna explicación sobre la dificultad para las autoridades mexicanas de restringir el flujo de migrantes. "No quiero escuchar que México está dirigido por cárteles, narcotraficantes y coyotes" aseguró.

Un acuerdo comercial

Está estipulado que Gran Bretaña salga de la Unión Europea el 31 de octubre. May intentó numerosas vías para llegar a un plan negociado para el ' Brexit ' pero no encontró apoyo en el Parlamento británico.



Trump ha roto la tradición diplomática de no entrometerse en los asuntos internos de los estados. Entre otras cosas, insultó al alcalde de Londres apenas llegado a suelo británico y ha manifestado que Boris Johnson, exsecretario de Relaciones Exteriores, sería un buen primer ministro luego de la salida de May quien ya anunció su salida tras el fracaso en las negociaciones del 'Brexit'. La salida de May dará inico a una contienda por la sucesión.