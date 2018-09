Lo que no sabemos aún del juez Brett Kavanaugh tras cuatro días de tensas audiencias

Brett Kavanaugh, nominado para magistrado de la Corte Suprema / Getty Images

La posibilidad de que sea revocado o limitado aún más el derecho al aborto consagrado por la decisión Roe vs. Wade de 1973 es la mayor preocupación de quienes temen la llegada de Kavanaugh a una corte de clara tendencia conservadora.

El tema fue planteado en repetidas ocasiones por los demócratas y en todas ellas Kavanaugh se refirió a Roe vs. Wade como un “importante precedente”.

“Como juez, eso es un importante precedente de la Corte Suprema. Por ‘eso’ me refiero a Roe vs Wade y Planned Parenthood vs. Casey. Han sido reafirmados muchas veces. Casey es precedente sobre precedente”, dijo Kavanaugh sumando el último caso, de 1992, que indica que las regulaciones que se hagan al aborto no deben imponer cargas indebidas sobre la mujer.

Quienes dudan de las intenciones de Kavanaugh recuerdan que los precedentes de la Corte funcionan hasta que la misma corte los revoca con nuevas interpretaciones legales.