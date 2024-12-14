Cambiar Ciudad
Nancy Pelosi

Nancy Pelosi se sometió a una cirugía de cadera tras sufrir caída durante viaje oficial a Europa

El portavoz de Nancy Pelosi informó que fue hospitalizada y tuvo una operación de reemplazo de cadera tras un incidente en Luxemburgo.

Video Nancy Pelosi es ingresada a un hospital tras sufrir una lesión durante un viaje oficial

La expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se sometió a un "reemplazo de cadera", tras haber sido hospitalizada luego de un accidente durante un compromiso oficial en Luxemburgo.

Su portavoz, Ian Krager, dijo en un comunicado en X: "Esta mañana, la presidenta de la Cámara de Representantes emérita Pelosi se sometió a un exitoso reemplazo de cadera y se encuentra en buena forma... Pelosi está disfrutando de la abrumadora cantidad de oraciones y buenos deseos".

Pelosi, de 84 años, estaba en Europa con una delegación congresional bipartidista para conmemorar el 80 aniversario de la Batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué le pasó a Nancy Pelosi en Luxemburgo?

Primero se informó que la demócrata “sufrió una lesión” y que estaba “recibiendo un excelente tratamiento de médicos y profesionales de la salud”. Tras la noticia del accidente, su portavoz también informó que no podrá asistir al resto de eventos de su viaje.

Oficialmente, no se describió la naturaleza de su lesión ni dio detalles adicionales del accidente, pero una persona familiarizada con el incidente dijo de modo anónimo que Pelosi tropezó y cayó mientras estaba en un evento con otros legisladores. CNN y otros medios indican que cayó por una escalinata.

Krager dijo que Pelosi “espera volver pronto a Estados Unidos”.

Entre los miembros del viaje estaba el representante republicano por Texas Michael McCaul, quien publicó en redes sociales que estaba “rezando por una pronta recuperación” para Pelosi.

“Lamento que.... no pueda unirse al resto de los eventos de nuestra delegación este fin de semana, ya que sé cuánto deseaba honrar a nuestros veteranos”, escribió McCaul en X. “Pero ella es fuerte, y estoy seguro de que estará de pie en poco tiempo”.

La caída de la exlíder ocurre dos años después de que su esposo Paul fuera atacado por un hombre con un martillo en su casa de San Francisco. El hombre, que fue condenado en octubre a 30 años de prisión federal, irrumpió en su casa buscando a Pelosi.

Pelosi, que fue elegida por primera vez en 1987 y sirvió como titular de la cámara dos veces, dejó su puesto de liderazgo hace dos años pero permaneció en el Congreso y fue reelegida para representar a su distrito de San Francisco en noviembre. Ha permanecido activa en los dos años desde que dejó el cargo principal. El verano pasado, fue instrumental en el esfuerzo detrás de escena de su partido para instar al presidente Joe Biden a dejar la campaña electoral.

Video Condenan a cadena perpetua al hombre que agredió al esposo de Nancy Pelosi con un martillo
Nancy Pelosi

