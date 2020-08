Llueven las críticas contra Jerry Falwell Jr. por compartir una foto con su pantalón desabrochado

Un video adjunto, obtenido por el sitio web Pulpit and Pen , dice que Falwell Jr. imitaba a “Julian”, uno de los personajes principales de Trailer Park Boys.

“Julian” es conocido por usar camisetas negras, tener una barba negra y sostener perpetuamente un vaso de ron y coca cola, pero no tanto por usar sus pantalones desabrochados para revelar su ropa interior.

Liberty University no respondió de inmediato a The Guardian a preguntas sobre la razón por la que Falwell había compartido esa fotografía.

La imagen contrasta con las políticas de la universidad Liberty, una de las favoritas de los republicanos evangélicos, que entre sus reglas dictamina que las faldas de las mujeres no pueden ser más cortas que dos pulgadas por encima de la rodilla y prohíbe que los estudiantes varones usen pantalones cortos en clase y advierte que “los peinados y la moda deben evitar los extremos”.

"Desarreglado o degenerado"

"¿Cómo es posible que suba a la red una foto así? Lo único que hace es que la gente piense lo que no debería pensar y dejar la puerta abierta a todo tipo de críticas”, añadió el pastor Contreras. “Si él mismo ha publicado esa fotografía, enseña que no tiene bien puestos todos los tornillos en la cabeza y que no está bien de su propia moral”.