Las mujeres que aspiran a la candidatura presidencial enfrentan un enemigo en común: el machismo

“Las características asociadas con estos roles no son vistas necesariamente como compatibles con las responsabilidades de un comandante en jefe”, aseguró el estudio.

¿Por qué es diferente?

La educación es clave

En 2018 las personas con mayores niveles de educación mostraron ser más proclives que sus pares no educados a creer que las mujeres están preparadas emocionalmente para la política. 19% de los estadounidenses con educación de un nivel menor a secundaria dijeron que los hombres están más preparados, en comparación con sólo 7% de quienes tienen un máster o más.

Cobertura medial

Según Reynolds otra de las desventajas fuertes que enfrentan las mujeres en terreno es la cobertura medial, ya que en general los medios tienden a poner más atención a candidatos, incluso cuando aún no han lanzado su candidatura.

“Las mujeres comenzaron mucho antes con sus campañas y no están recibiendo el mismo nivel de cobertura. Necesitan las mismas oportunidades. Esto genera un círculo vicioso porque si no tienes suficiente cobertura, no suben en las encuestas y entonces reciben menos donaciones, y eso a su vez hace que obtengan menos cobertura medial”, aseguró Reynolds.