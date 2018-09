Bob Woodward (izq) y Carl Bernstein en los años 70 / The Washington Post

A Woodward hay que tomarlo más en serio que a otros autores.

No necesariamente porque los otros no sean rigurosos investigadores, sino porque el emblemático periodista de The Washington Post tiene una larga carrera desnudando a presidentes que data desde 1972 cuando empezó a investigar junto a Bernstein el caso Watergate que terminó con la renuncia de Nixon.



No en vano ha ganado dos veces el Premio Pulitzer y tiene una docena de best sellers políticos con los que ha analizado varias presidencias.



El prestigio de Woodward es tal que el propio Trump le reconoció que ha sido “justo”, una rara valoración del mandatario a la hora de hablar de periodistas, en una conversación telefónica que tuvieron ambos en agosto, cuando se supo sobre la inminencia de la publicación y el presidente quiso saber por qué no había sido entrevistado.

Woodward no habló con Trump porque aparentemente nadie le dio el mensaje de que quería entrevistarlo.