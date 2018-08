Manigault y Trump se conocen desde los tiempos en que el presidente era la estrella del reality show 'The Apprentice' y ella fue concursante en ese programa.

El libro que ahora publica, 'Desquiciado: un reporte desde dentro de la Casa Blanca de Trump' ( 'Unhinged: An Insider Account of the Trump White House') es una compilación de acusaciones y escenas, que aún están sin verificar, en las que detalla momentos y citas de sus tiempos con la campaña de Trump y luego en la Casa Blanca.