La portada de un diario y un tuit de Trump: los mensajes que "ponen en riesgo la vida" de la congresista Ilhan Omar

Omar cometió el error que fue confundir la fecha de creación del CAIR y decir que fue justo después del atentado, cuando en realidad nació en 1994. Pero ese no fue el comentario que encendió la controversia, sino lo que dijo inmediatamente después: "CAIR fue fundado luego del 9/11 porque ellos reconocieron que algunas personas hicieron algo y que todos nosotros estábamos empezando a perder acceso a nuestras libertades civiles".

Cuando se conoció el video de estas declaraciones de Omar, una de las primeras mujeres musulmanas elegidas al Congreso, grupos conservadores no tardaron en arremeter en su contra y hacer todo tipo de críticas por haber dicho esto. Desde "increíble", como lo calificó el representante de Texas Dan Crenshaw, hasta comentarios de "tienes que preguntarte si es estadounidense primero" que hizo al aire el presentador de Fox Brian Kilmeade.

Pero no era la primera vez que esta congresista era criticada por sus puntos de vista. Hasta ahí todo parecía la dinámica de siempre, pero este jueves The New York Post decidió entrar en la discusión y publicó una polémica portada con una foto de las Torres Gemelas en llamas, el día del ataque terrorista, y un mensaje directo a Omar. Era la misma interpretación de los que consideraron una falta de respeto su comentario sobre el atentado.