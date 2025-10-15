“Amo a Hitler”: el escándalo del ominoso chat de Telegram de jóvenes promesas del Partido Republicanos

El contenido de un chat de Telegram formado por integrantes -y líderes- de los Jóvenes Republicanos ha desatado una ola de condenas por su contenido racista, misógino y ofensivo luego de que fue filtrado al medio de comunicación Politico.

La explosiva revelación ha desatado una condena casi generalizada en contra de los integrantes del grupo, muchos de ellos considerados jóvenes promesas del Partido Republicano.

Miles de mensajes enviados por los integrantes del chat exhiben una avalancha de racismo, misoginia y agresiones contra minorías por parte de los miembros, que eran considerados el futuro del Partido Republicano.

“El intercambio forma parte de un conjunto de chats de Telegram obtenidos por Politico y que abarcan más de siete meses de mensajes entre jóvenes líderes republicanos en Nueva York, Kansas, Arizona y Vermont. El chat ofrece una mirada sin filtros a cómo una nueva generación de activistas republicanos habla cuando creen que nadie los escucha”, dice el reporte del medio.

Tras la revelación de los mensajes filtrados, los integrantes del chat fueron blanco de condenas casi generalizadas por parte de líderes del Partido Demócrata y también del Republicano.

Entre los comentarios destacados por Politico por lo controversial e inapropiado de su contenido están los enviados por William Hendrix, vicepresidente de los Jóvenes Republicanos de Kansas, quien usó las palabras "n-ga" y "n-guh", variantes de un insulto racial hacia los negros.

También fue exhibido lo que escribió Bobby Walker, entonces vicepresidente de los Jóvenes Republicanos de Nueva York, quien se refirió a la violación de indígenas como “épica”.

“Si se llegara a filtrar este chat estaríamos fritos, seguramente”, escribió en algún momento Walker en el chat.

Otro más exhibido fue Peter Giunta, quien entonces era el presidente del organismo, que "todos los que voten no irán a la cámara de gas", refiriéndose a quienes no votaran por él para ser presidente de la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos.

Hendrix y Giunta perdieron sus empleos tras la revelación de Politico, mientras que a Walker le fue revocada una oferta para ser el coordinador de la campaña para el Congreso del republicano Peter Oberacker en Nueva York, reportó el medio.

Tras las revelaciones, la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos exigió que todos los involucrados renunciaran a sus cargos dentro de la organización, mientras que el capítulo en Kansas fue puesto en pausa.

Cerca de 3,000 páginas filtradas revelan racismo y adoración por Hitler

De acuerdo con Politico, la filtración de los mensajes consiste en más de 2,900 páginas de textos con contenido racista, misógino y antisemita, entre muchos otros elementos inapropiados.

“Amo a Hitler”, fue uno de los mensajes escritos, por ejemplo, por Giunta.

El joven republicano respondió así a Alex Dwyer, de los líderes de los Jóvenes Republicanos, quien le dijo que los miembros de la organización en Michigan sólo "votarían por la persona más derechista" para dirigir la organización nacional.

En otro intercambio, Luke Mosiman, presidente en ese momento de los Jóvenes Republicanos, dice en el chat que “los españoles llegaron a América y tuvieron sexo con todas las mujeres”.

“El sexo es gay”, escribió Dwyer.

“¿Sexo? Fue una violación”, responde Mosiman.

“Épico”, respondió Walker.

Cuando Mosiman preguntó si los neoyorquinos del chat estaban viendo un partido de playoffs de la NBA, Giunta dijo “Iría al zoológico si quisiera ver a un mono jugar a la pelota”, refiriéndose a los jugadores negros.

“Esto es tan vil”, condena la gobernadora demócrata de NY

Luego de que se dieron a conocer los polémicos mensajes del chat, líderes demócratas rápidamente expresaron su condena hacia los dichos de los jóvenes republicanos, quienes habían dicho que seguramente conseguirían el “respaldo” de Trump.

Tras la difusión del reporte, Kathy Hochul, gobernadora demócrata de Nueva York, expresó su rechazo en una conferencia de prensa a los mensajes enviados.

"¿Unas manzanas podridas? Son el futuro del Partido Republicano", dijo Hochul. "Esto es tan vil que es difícil encontrar las palabras para contextualizar que se trata de personas que pertenecen a uno de los dos partidos principales y que creen en las cámaras de gas, la violación y la discriminación por el color de la piel".

Hochul prosiguió, exigiendo que los jóvenes fueran echados del Partido Republicano. "Esta mierda tiene que parar".

Por separado, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó que los representantes republicanos Elise Stefanik y Mike Lawler por años han mostrado cercanía con estos “'jóvenes republicanos' racistas, antisemitas e intolerantes”.

Calificó como una “falsa indignación” la reacción de los republicanos que han salido a criticar el contenido del chat.

Republicanos condenan el chat… menos Vance

Los republicanos directamente relacionados con algunos de los jóvenes exhibidos expresaron su rechazo a sus dichos.

Por ejemplo, el asambleísta republicano neoyorquino Michael Reilly, quien había empleado a Giunta como su jefe de gabinete, anunció el despido del joven y lamentó sus dichos.

“Los comentarios compartidos en el chat grupal que se han reportado son extremadamente preocupantes y decepcionantes. No se alinean con mis valores. En consecuencia, el cargo del Sr. Giunta en mi oficina ha finalizado”, declaró Reilly en una declaración a Staten Island Live.

Por separado, Stefanik, quien anteriormente había alabado a Giunta por su liderazgo, también mostró distancia del joven.

Un portavoz de la representante dijo a Politico que cualquier de los involucrados en el chat debía renunciar a sus cargos, aunque luego la legisladora calificó en X el reporte como un “artículo de golpeteo político".

Pero en medio de las condenas, el vicepresidente JD Vance, pareció no mostrar ningún remordimiento sobre la revelación. Al contrario sólo hizo referencia en X al caso de unos mensajes filtrados recientemente en los que se exhibieron dichos del candidato demócrata a fiscal general de Virginia, Jay Jones, en los que el aspirante había hablado sobre dispararle a un adversario político republican.

En tanto, el senador estatal de Vermont Samuel Douglass, quien también envió mensajes en el chat, enfrenta presiones de políticos de su propio partido a renunciar.

Uno de quienes exigen la renuncia del legislador local es el gobernador republicano Phil Scott.

“Las declaraciones de odio realizadas en este chat grupal son repugnantes e inaceptables”, declaró Scott el martes en un comunicado. “El diálogo vil, racista, intolerante y antisemita del que se ha informado es profundamente inquietante. Simplemente no hay excusa para ello. Los involucrados deben renunciar a sus cargos de inmediato y abandonar el Partido Republicano, incluido el senador estatal de Vermont, Sam Douglass”.

Por separado, el presidente pro tempore del Senado en Vermont, Phil Baruth, también exigió que Douglass rinda cuentas sobre sus dichos.

“El Partido Republicano de Vermont debe abordar y rechazar la red de odio, en gran medida encubierta, que los vincula con elementos racistas y nacionalistas blancos a nivel nacional”.

