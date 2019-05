La furia de Trump contra Robert Mueller luego de que el fiscal especial no lo exoneró

"Mueller nunca debió haber sido elegido", dijo Trump sobre el ahora ex fiscal especial, quien fue designado por el ex vicefiscal general Rod J. Rosenstein, un representante republicano de Trump.

La ayuda de Rusia

"Rusia, Rusia, Rusia! Eso es todo lo que tú escuchabas al principio de este juego de caza de brujas... Y ahora Rusia ha desaparecido porque yo no tenía nada que ver con que Rusia me ayudara a ser elegido. Fue un crimen que no existía. (...) ¿Podría ser esto una obstrucción? No, Mueller tampoco encontró Obstrucción. ¡Acoso presidencial!" dijo desde su cuenta de Twitter.