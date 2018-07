La diminuta Rhode Island aspira a ser la California del norte para 'detener' a Trump

La idea era prohibir que cualquier candidato a presidente que no haya difundido su declaración de impuestos en los últimos cinco años pudiera estar en la boleta electoral del estado.

Pero en la Cámara de Representantes, donde hay una mayoría de 62 demócratas junto a 12 republicanos y un independiente, la medida no fructificó antes que se terminara la sesión legislativa a finales de junio.

Pero el fracaso no se ha traducido en menos energía política. “En Rhode Island estamos usando todas las herramientas a nuestra disposición a nivel local y estatal para enfrentar la agenda peligrosa, racista y antiinmigrante de Trump”, aseguró a Univisión Noticias Aaron Regunberg candidato progresista a vicegobernador y ex representante estatal.

Envuelto en la crisis migratoria

Desde que se desató la crisis de familias inmigrantes en la frontera 17 estados demandaron a la administración de Trump, entre ellos California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.