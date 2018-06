La Casa Blanca despide a la asesora de Trump que se burló del cáncer de McCain

"Kelly Sadler ya no trabaja en la Oficina Ejecutiva del presidente", dijo Raj Shah, un portavoz de la Casa Blanca.

McCain había dicho que Sadler no era apta para el cargo por su "negativa a reconocer la inmoralidad de la tortura y por su "inquietante" papel en la "supervisión" de esa práctica.

"No importa, se está muriendo de todas formas", afirmó Sadler en la reunión, según se filtró a medios.

McCain, de 81 años, ha sido diagnosticado con un agresivo tipo de cáncer cerebral y pese a los esfuerzos médicos, no mejora, por lo que él y su entorno se están preparando para su fallecimiento, informó en mayo The New York Times.