Kim Jong Un dijo que no sabía nada de la tortura a Otto Warmbier y Trump le creyó

"Me dice que no lo sabía y aceptaré su palabra", dijo Trump, quien agregó que Kim "se sintió mal por eso. Se sintió muy mal".

Indignación e indiferencia

Rick Santorum, exsenador republicano por Pennsylvania y antiguo aspirante a la candidatura presidencial, dijo a CNN el jueves por la mañana: "Es reprensible lo que acaba de hacer", dijo de Trump. "No entiendo por qué el presidente hace esto. Estoy decepcionado, por decirlo de alguna manera".

Pero no todos estaban tan indignados. Otros republicanos, como en otros temas, se han quedado cortos en sus críticas al presidente.

"Kim es responsable por la falta de humanidad en el sistema de prisiones", dijo a CNN el senador por Louisiana John Kennedy. "Si (Kim) lo sabía o no... es el responsable. Es un bárbaro". Pero luego de criticar a Kim dijo que no sabía por qué Trump no lo había culpado.