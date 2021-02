Trump ofreció a Kim Jong Un llevarlo a su país en el Air Force One, según dijo exasesor de su gobierno a la BBC

Donald Trump ofreció al líder norcoreano Kim Jong Un darle un aventón y llevarlo a su país en el avión presidencial Air Force One tras culminar la cumbre en Hanoi, Vietnam hace dos años, según aseguró un alto funcionario de su administración en declaración a la BBC para un documental.

Kim y Trump mantuvieron una guerra dialéctica y amenazas mutuas antes de protagonizar un extraordinario romance diplomático que se tradujo en dos encuentros y una declaración de amor del expresidente estadounidense, pese a lo cual no hubo ningún avance significativo en el propósito de la desnuclearización de Corea del Norte .

Según el documental de tres partes producido por la BBC "Trump se enfrenta al mundo" (" Trump Takes on the World", por su título original en inglés), el entonces presidente estadounidense "sorprendió incluso a los diplomáticos más curtidos" con la oferta a Kim de llevarlo de regreso a Corea del Norte a bordo del Air Force One después de la cumbre de 2019 en Vietnam.