Bolton sobre Trump: "Espero que (la historia) lo recuerde como un presidente de un solo mandato"

En una nueva y dura crítica hacia quien fuera su jefe, el ex asesor nacional de Seguridad Nacional John Bolton señaló que espera que la historia recuerde a Donald Trump como "un presidente de un solo mandato que sumergió al país irremediablemente en una espiral descendente".

Bolton concedió una entrevista exclusiva para ABC News antes de la publicación prevista para este martes de su libro "The Room Where It Happened" ("La habitación donde ocurrió") en el que describe cómo fue su experiencia de 17 meses trabajando de cerca con el presidente, antes de ser despedido el pasado septiembre.