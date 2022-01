Kamala Harris sigue luchando por definirse a sí misma a un año como vicepresidenta de EEUU

Muchos de los problemas en la mesa de Harris no tienen una solución clara o una recompensa inmediata. Se le ha encomendado impulsar el acceso de banda ancha, liderar el Consejo Espacial, impulsar la aprobación del proyecto de ley de derechos electorales y abordar las causas fundamentales de la migración a la frontera sur de EEUU. Los republicanos en particular han criticado a Harris por su trabajo sobre la inmigración, acusándola de no haber hecho lo suficiente, ya que un aumento significativo de inmigrantes en la frontera ha acosado a la administración.