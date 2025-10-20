Cambiar Ciudad
Corte de apelaciones autoriza al gobierno de Trump a desplegar la Guardia Nacional en Portland

El panel que falló en el caso de Portland está formado por dos jueces nombrados por Trump en su primer mandato y uno designado por el expresidente demócrata Bill Clinton.

Un panel dividido de una corte federal de apelaciones decidió este lunes permitir al presidente Donald Trump desplegar la Guardia Nacional en Portland, Oregón.

La decisión de la corte bloquea el fallo anterior de la jueza de distrito Karin Immergut, que dictaminó el 4 de octubre que Trump probablemente actuó de forma ilegal cuando ordenó el envío de tropas a Portland.

Sin embargo, el panel de la corte de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos autorizó, por ahora, los esfuerzos de Trump para colocar a los militares en la ciudad más grande de Oregón.

"Tras examinar el expediente en esta fase preliminar, llegamos a la conclusión de que es probable que el presidente haya ejercido legalmente su autoridad estatutaria... que autoriza la federalización de la Guardia Nacional cuando 'el presidente es incapaz con las fuerzas regulares de ejecutar las leyes de los Estados Unidos'", escribió el panel en su decisión dividida.

Un juez disintió, mientras que los otros dos fallaron a favor de Trump.

¿Por qué quiere Trump enviar a la Guardia Nacional a Portland?

Trump ordenó el 27 de septiembre el despliegue de 200 efectivos de la Guardia Nacional a Portland, continuando el uso sin precedentes de su administración de personal militar en las ciudades de Estados Unidos para reprimir las protestas y reforzar la aplicación de la inmigración nacional.

Trump dijo que la ciudad estaba "asolada por la guerra” tras una serie de manifestaciones en contra de algunas de sus políticas, principalmente las migratorias.

En un uso extraordinario de las fuerzas armadas estadounidenses con fines políticos, Trump ha enviado tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington DC y Memphis, y ha anunciado planes de despliegue en Portland y Chicago.

Estos son estados y ciudades liderados por demócratas han presentado demandas judiciales para detener los despliegues, y los tribunales aún no han llegado a una decisión final sobre la legalidad de las decisiones de Trump de enviar a la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses.

