Juez del caso contra el ex jefe de campaña de Trump afirma que recibió amenazas

El juez que preside el caso contra Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, aseguró este viernes que ha recibido "amenazas" y que por tal razón no quiere revelar los nombres del jurado que ya delibera por segundo día en un caso que es considerado clave dentro de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller, quien intenta determinar si hubo colaboración entre la campaña presidencial de Trump y Rusia para afectar los resultados de los comicios de noviembre de 2016.

Sin embargo, el juez T.S. Ellis no dio detalles específicos sobre las amenazas, pero insistió que eran suficientes como para tomar la decisión de no dar los nombres del jurado que tiene que decidir si Manafort es culpable de operar un esquema fraudulento para ocultar millones de dólares en 31 cuentas bancarias en el extranjero por lo cual enfrenta 18 cargos por declaraciones falsas al impuesto sobre la renta; incumplimiento de reportar activos bancarios o financieros extranjeros; fraude bancario y/o conspiración de fraude bancario.

El juez Ellis señaló que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lo sigue a todas partes, incluso a su hotel, donde está hospedado mientras la corte está en sesión ya que vive en la localidad de Charllottesville. Los jurados no tienen esa protección y Ellis incluso mantiene en secreto el nombre de su hotel, según dijo este viernes a un representante legal de varios medios de comunicación presentes en la audiencia.

Por lo general, la identidad de los miembros del jurado se hace pública a no ser que el juez tenga un argumento sólido para mantenerlos en el anonimato, como parece ser este caso.

Este viernes el presidente Trump defendió a Manafort al decir que "es muy triste lo que le han hecho". Los reporteros le preguntaron si tenía pensado perdonarlo en caso de ser hallado culpable. Aunque no dio una respuesta, señaló que el juicio significaba un día oscuro para el país y lo defendió argumentando que es una buena persona.

El grupo de medios de comunicación que incluye a The Washington Post, The New York Times, CNN y BuzzFeed presentó mociones solicitando que se hagan públicas las discusiones y los registros del juicio en el mismo momento en que pidió que los nombres y direcciones de jurados y suplentes también se revelaran.