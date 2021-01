"Seguía instrucciones de Trump", dice un acusado por el asalto al Capitolio y de amenazar de muerte a Ocasio-Cortez

El entonces presidente animó a sus seguidores a ir al Capitolio y "luchar como demonios" porque si no "ya no van a tener país". "Así que vamos a caminar por la avenida Pennsylvania al Capitolio. Vamos a intentar darles a nuestros republicanos, a los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda, el tipo de amor propio y audacia que necesitan para recuperar nuestro país", dijo Trump a los suyos, palabras por las que le han abierto un nuevo juicio político (el segundo) al considerar que estaba incitando a la insurrección en el Capitolio.