Donald Trump

Es ciudadano de EEUU y seguidor de Trump. Agentes de ICE lo detuvieron y lo esposaron porque "lucía hispano"

El ciudadano estadounidense fue detenido por agentes de ICE cerca de su casa en Manassas, Virginia, mientras conducía al trabajo el miércoles con otros dos hombres en su vehículo.

Univision
Video Presentan más de 100 demandas contra el gobierno Trump y sus órdenes ejecutivas en menos de dos meses

Un ciudadano estadounidense naturalizado fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE) en Virginia, por lo que ahora dice que cuestiona su voto por el presidente Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales.

Jensy Machado dijo a NBC 4 en Washington que fue detenido por agentes de ICE cerca de su casa en Manassas, Virginia, mientras conducía al trabajo el miércoles de la pasada semana con otros dos hombres en su vehículo.

El estado de Virginia, donde se encuentra parte de la ciudad de Washington DC, ha sido el escenario de dos grandes operaciones de detención de indocumentados de ICE desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Los agentes aparentemente buscaban a otra persona con una orden de deportación a la que confundieron con Machado, quien dijo al medio que no sabía qué estaba sucediendo ni por qué los agentes rodearon su camioneta.

"Simplemente, salieron del auto con las armas en las manos y dijeron: 'apaga el auto, dame las llaves, abre la ventana'", dijo Machado. "Todo fue muy rápido", agregó el hombre.

Machado explicó que los agentes le dieron el nombre de una persona sobre quien pesa una orden de deportación, y quien aparentemente había dado la dirección de la residencia de Machado como suya.

Machado le ofreció a los agentes mostrar su licencia de conducir explicando que ese no era su nombre ni conocía a nadie que respondiera a él, un ofrecimiento al que los agentes de ICE no respondieron de inmediato.

No me pidieron ninguna identificación”, dijo Machado a NBC 4. “Le estaba diciendo al oficial si podía darle una identificación, pero me dijo que mantuviera las manos en alto, que no me moviera. Después de eso, me dijo que saliera del auto y me puso las esposas”.

Machado añadió que uno de los agentes le preguntó cómo había ingresado a Estados Unidos y si estaba esperando una fecha de audiencia judicial y si tenía un caso de inmigración pendiente.

“Yo le dije que era ciudadano estadounidense”, relató Machado, quien agregó que el agente simplemente “miró a su otro compañero como si estuviera sonriendo, como si dijera: ‘¿Puedes creer a este tipo?’. Luego le preguntó al otro tipo: ‘¿Le crees?’”.

Finalmente, una vez que los agentes decidieron constatar la documentación de Machado le quitaron las esposas y lo liberaron, pero los dos hombres que estaban con él permanecieron detenidos. Machado dijo que no sabe por qué.

“Yo era partidario de Trump”

La experiencia llevó a una merma de la fe de Machado en los esfuerzos para hacer cumplir las leyes de inmigración del presidente Donald Trump, a quien apoyó y por quién votó en las elecciones de noviembre.

“Yo era partidario de Trump”, dijo. “Voté por Trump en las últimas elecciones”.

Machado creyó que Trump “simplemente iría en contra de los criminales, no de todos los hispanos, y los que luzcan como hispanos, como si supusiera que todos somos ilegales”. “Eso es lo que están haciendo ahora”, dijo el hombre. “ Simplemente, están siguiendo a los hispanos”.

El representante demócrata por Virginia Don Beyer habló del caso de Machado en la red social X.

“ICE detuvo a un ciudadano estadounidense en el norte de Virginia con armas en la mano. Se ofreció a mostrar una identificación y le dijo a los oficiales que era ciudadano estadounidense, pero lo esposaron de todos modos”, escribió Beyer.

“El hombre es un votante de Trump, pero dice que está reconsiderando su apoyo después de que lo atacaran por ser hispano”, agregó Beyer.

