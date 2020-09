Inmigrantes indocumentados demuestran que posiblemente han pagado dos, tres y hasta 14 veces más impuestos que Trump

Un jornalero que se busca el pan día a día en las calles probablemente ha pagado algunos años casi cinco veces más impuestos federales que el presidente Donald Trump . Igualmente, otros indocumentados posiblemente han tributado en ocasiones mucho más que el líder del gobierno federal al tomar en cuenta un reporte sobre sus declaraciones de impuestos del diario The New York Times .

Trump pagó sólo $750 tanto en el 2016 como en el 2017, durante el primer año de su gobierno. Otras años no pagó nada del todo, según el explosivo reportaje de The New York Times.