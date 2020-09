El muro, no jugar golf, la infraestructura: lo que cumplió y no cumplió Trump en casi 4 años de gobierno

El presidente Donald Trump hizo decenas de promesas durante la campaña presidencial de 2016. Al menos 76 promesas según un recuento que hizo entonces The Washington Post .

Trump aseguró que no se iría nunca de vacaciones; que "no" tendría tiempo de jugar al golf porque estaría "trabajando"; que renegociaría el acuerdo con Irán para que no produzca armas nucleares, y, la promesa estrella de su campaña: un muro en la frontera con México que pagaría el país vecino.