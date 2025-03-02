El gobierno de Trump pidió al IRS las direcciones de unas 700,000 personas que cree están sin papeles en EEUU: The Washington Post

El gobierno del presidente Donald Trump pidió al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) las direcciones de unas 700,000 personas que cree se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, según un reporte del diario The Washington Post, una maniobra que violaría la ley tributaria y que se enmarca en la ofensiva de la nueva administración para detener y deportar a los inmigrantes indocumentados así no tengan antecedentes criminales.

The Washington Post agregó en su reporte el viernes que el pedido fue rechazado por el IRS. En un memo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) al que tuvo acceso se leía que ese departamento quería conectar los nombres de personas potencialmente indocumentadas con sus direcciones, números de teléfono y correos electrónicos en los registros del IRS.

El periódico agregó que funcionarios del IRS evalúan cómo apoyar a sus colegas migratorios sin violar las leyes tributarias. Una posibilidad que analizan, según The Washington Post, es que funcionarios del IRS revisen la información en sus sistemas sin darle acceso a empleados de DHS. El diario resaltó que la nueva comisionada en funciones del IRS, Melanie Krause, expresó interés en evaluar cómo apoyar el pedido de DHS, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el tema.

No queda claro cómo el IRS podría cumplir con el pedido de DHS sin violar la ley estricta del Código de Rentas Internas.

La Sección 6103 del Código de Rentas Internas contiene protecciones que prohíben la inspección, divulgación y uso impropio de la información que los contribuyentes dan al IRS en sus declaraciones de impuestos, explica The Tax Law Center de la Universidad de Nueva York (NYU).

Es así salvo algunas excepciones que detallaremos más abajo. Ninguna de esas excepciones da por lo general pie a que la información en manos del IRS pueda ser usada en el cumplimiento de normas o leyes migratorias.

"La Sección 6103 establece que el IRS no está autorizado a divulgar información del contribuyente a otras agencias del gobierno, excepto cuando debe proveer información al Departamento del Tesoro para investigaciones relacionadas con la administración de impuestos o para cumplir con una orden de una corte federal en una investigación criminal que no esté relacionada con los impuestos", dice un análisis de American Immigration Council.

"Expandir (este proceso) para compartir información más allá de esos escenarios requeriría una nueva ley", agregó.

El regreso de Trump eleva el temor de los indocumentados que declaran sus impuestos con un número ITIN

La llegada de Trump a la Casa Blanca ha revivido un viejo temor entre los inmigrantes indocumentados: el ser rastreados por presentar sus declaraciones de impuestos usando un número de identificación personal de contribuyente o ITIN.

El ITIN es un número que emite el IRS con el único propósito de declarar los impuestos federales y solo en los casos en los que la persona no es elegible a un número de Seguro Social. El IRS ha enfatizado por largo tiempo que es seguro que los inmigrantes indocumentados den su información como parte del proceso de declaración de impuestos.

Esto porque las protecciones dentro de la Sección 6103 del Código de Rentas Internas y los estatutos relacionados prohíben la inspección, divulgación y uso impropio de la información del contribuyente.

Como fue redactada esa sección, se ha entendido hasta ahora que las protecciones que da son muy amplias tanto en lo que considera información del contribuyente, la inspección de esa información y su divulgación.

"La información en una declaración de impuestos es definida de forma muy amplia: incluye la identidad del contribuyente; la naturaleza, fuente o cantidad de sus ingresos; pagos; recibos; deducciones; exenciones y créditos relacionados con la declaración tributaria, salvo que esos datos estén de forma tal que no se puedan asociar o identificar directa o indirectamente con un contribuyente particular", dice el centro de NYU en un análisis.

"Las cortes han reconocido que esa definición amplia incluye 'prácticamente cualquier información recopilada por el IRS respecto con la deuda tributaria de una persona'", agrega.

La norma es tan amplia que incluso establece que la mera inspección de una declaración de impuestos sin autorización es ilegal. "Por lo tanto, la inspección impropia de una declaración tributaria es ilegal, incluso si la información no es divulgada", precisa el centro.

Todo eso quedó modificado con apoyo bipartidista en el Congreso hace casi 50 años para evitar que el Poder Ejecutivo hiciera uso inadecuado de la información de los contribuyentes. Violar lo establecido por esa sección implica penas criminales, como multas o cárcel. El centro de NYU cita un caso reciente en el que un contratista del IRS que filtró información de un contribuyente fue sentenciado a cinco años de cárcel en 2024.

A los ingresos por trabajo de los inmigrantes indocumentados les aplican las mismas retenciones que a los de las personas que están en el país de forma regular. Pero es importante aclarar que trabajar en Estados Unidos sin tener papeles conlleva potenciales multas y penas, tanto para el trabajador como para su empleador.

De acuerdo con datos citados por American Immigration Council, 4.4 millones de personas con un ITIN pagaron en 2015 más de $5,500 millones en impuestos sobre la nómina y Medicare, y $23,600 millones en impuestos totales.

En qué casos puntuales se puede inspeccionar y divulgar información del contribuyente

Para que la inspección o divulgación de la información de un contribuyente pueda ser legal tiene que ser realizada por una persona autorizada para un propósito autorizado, explica el centro de NYU.

En los casos en los que sea un empleado fuera del Departamento del Tesoro, el proceso usual incluye un pedido por escrito que sale de un funcionario de alta jerarquía y que detalla el porqué se solicita. Las protecciones de la Sección 6103 siempre permanecen vigentes y cualquier traspaso de la información debe cumplir con el proceso de una petición detallada por escrito.

Existen varias instancias en las que se puede inspeccionar y divulgar información de una declaración tributaria.

La más común es la que ocurre entre funcionarios tributarios y que tiene como fin algún paso rutinario relacionado con la declaración de un contribuyente. Aquí entra, por ejemplo, el que empleados de la Oficina de Servicios Fiscales accedan con autorización a los datos de los contribuyentes para cumplir con sus tareas oficiales como el envío de los reembolsos tributarios, explica el centro.

Otras más complejas incluyen cuando la información del contribuyente es compartida con el Departamento de Justicia en circunstancias específicas relacionadas con investigaciones criminales o para hacer cumplir leyes federales. "El presidente o los empleados de la Casa Blanca pueden recibir información de un contribuyente únicamente en circunstancias muy limitadas", agrega.

Otra instancia permite que el IRS comparta información puntual de un contribuyente con la Administración del Seguro Social (SSA en inglés). El propio IRS aclara que ello "no permite al IRS divulgar la información tributaria a la SSA por cualquier otra razón. Los empleados de la SSA que reciben esta información deben cumplir con las mismas reglas de confidencialidad que los empleados del IRS. Por lo tanto, generalmente no pueden divulgar la información a una agencia estatal del Seguro Social, funcionarios estatales u otras agencias federales", como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés).

