El IRS planea despidos masivos: ¿afectará tu reembolso de impuestos este año?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) despedirá a unos 6,000 trabajadores en sus oficinas de todo el país a partir del jueves, según reportaron varios medios.

Los despidos afectarán a empleados en período de prueba con aproximadamente un año o menos de servicio en la agencia y en gran medida incluyen a trabajadores de los departamentos de cumplimiento, según fuentes citadas por la agencia AP. El trabajo de las oficinas de cumplimiento incluye garantizar que los contribuyentes cumplan con el código tributario, presenten sus declaraciones y paguen sus impuestos, entre otras tareas.



Los despidos son parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para reducir la fuerza laboral federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental ( DOGE), una oficina no oficial encabezada por el empresario Elon Musk que ordena a las agencias gubernamentales que despidan a casi todos los empleados en período de prueba que aún no hayan obtenido la protección del servicio civil.

Los despidos se producen a pesar de que a principios de este mes se les dijo a los empleados del IRS que trabajan en la temporada de impuestos de 2025 que no se les permitiría hasta mayo aceptar una oferta de retiro voluntario que la administración Trump ofreció a empleados federales para que renuncien a sus puestos.

La fecha de mayo había sido establecida para que ocurra después de la fecha límite de presentación de impuestos de los contribuyentes. La fecha límite de presentación de taxes este año caerá en la fecha tradicional del 15 de abril.

¿Pueden los despidos en el IRS afectar mi reembolso de impuestos?

No está claro aún el impacto directo que los despidos pueden tener en los servicios de recaudación de impuestos este año.

De acuerdo con expertos en el sistema de recaudación, una reducción de personal de esa magnitud justo en medio de la temporada de impuestos de 2025 podría afectar la rapidez con la que los contribuyentes reciban sus reembolsos de impuestos o la posibilidad de recibir oportunamente servicios de asistencia para lidiar con sus liquidaciones u otros asuntos con el IRS.

De acuerdo con el Servicio Nacional del Contribuyente (TAS, por sus siglas en inglés), una sección del IRS que se encarga de manejar las necesidades y quejas de los ciudadanos, el sistema tiene poco personal y ha experimentado dificultades para contratar y retener empleados, lo que se agravará con los despidos que se anuncian.

En un reporte de septiembre de 2024, el TAS destacaba que estamos recibiendo más casos, pero que “recientemente hemos contratado a un número considerable de nuevos defensores de casos que requieren capacitación antes de poder ayudar eficazmente a los contribuyentes”.

Esas nuevas contrataciones son precisamente las primeras en la lista de empleos que el gobierno de Trump está eliminando de la fuerza laboral en diferentes oficinas.

Analistas concluyen que, de concretarse los despidos, y dependiendo de la magnitud, es probable que los contribuyentes vean tiempos de espera más largos para sus reembolsos, el cierre de centros de atención en persona que suelen funcionar durante la temporada de taxes que termina en abril, y más tiempos en el procesamiento de las declaraciones de otros años que deben ser corregidas.

¿Qué hace el IRS?

El IRS es el recaudador nacional y durante la administración del presidente Joe Biden, la agencia apuntó a los evasores de impuestos de alto patrimonio para generar un flujo adicional de ingresos para el Gobierno de EEUU.

Para fines de 2024, el IRS recaudó más de $1,300 millones en impuestos atrasados de los evasores multimillonarios de impuestos.

El IRS tiene aproximadamente 90,000 empleados en total en todo el país, según los últimos datos del IRS. Según la agencia AP, las minorías raciales representan el 56% de la fuerza laboral del IRS y las mujeres representan el 65%.

Además de los despidos planificados, la administración Trump tiene la intención de prestar trabajadores del IRS al Departamento de Seguridad Nacional para ayudar con la aplicación de la ley de inmigración.

En una carta enviada a principios de este mes, la secretaria del DHS, Kristi Noem, pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que prestara a trabajadores del IRS para ayudar con las medidas en curso contra la inmigración ilegal.