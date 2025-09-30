Mensaje al secretario del Tesoro sugiere que la multimillonaria ayuda a Argentina salió mal para el gobierno de Trump

Video Temor entre empleados federales ante la posibilidad de despidos masivos por cierre del gobierno

Una foto tomada al teléfono del secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, se viralizó por mostrar un mensaje que (muy probablemente) no tenía que hacerse público.

Una fotógrafa de la agencia The Associated Press tomó esta imagen en una sesión de Naciones Unidas y muestra un mensaje enviado a Bessent que habla sobre la decisión del presidente Donald Trump de otorgar un paquete de ayuda financiera de 20,000 millones de dólares a Argentina.

Te explicamos la historia detrás del mensaje.

¿Qué dice el mensaje en el teléfono de Scott Bessent?

El mensaje decía: “Finalmente, solo para que lo sepas. Estoy recibiendo más información, pero esto es muy desafortunado. Ayer rescatamos a Argentina y, a cambio, los argentinos eliminaron sus aranceles de exportación de granos, reduciendo sus precios, y vendieron un montón de soja a China, justo en un momento en que normalmente nosotros estaríamos vendiendo a China. El precio de la soja sigue bajando por esto. Esto le da más poder a China sobre nosotros”.

Después agrega: “Estoy en un avión, pero Scott, puedo llamarte cuando aterrice”.

¿Quién envió el mensaje?

En el remitente del mensaje se ven las iniciales BR. Diferentes reportes señalan que los mensajes parecen ser de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien escribió.

¿Qué quiere decir el mensaje?

El presidente Donald Trump se reúne con el presidente argentino Javier Milei durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York.



Los mensajes parecían referencias directas al paquete de ayuda de 20,000 millones de dólares impulsado por la administración Trump para ayudar a Argentina y a su presidente Javier Milei, aliado de Trump.

Para entenderlo hay una pequeña clave en la misma cadena de mensajes. Luego del texto en el teléfono de Bessent, se comparte un link de la cuenta de X de Ben Scholl, un comerciante de granos en Iowa.

Dice: “China y Argentina trabajan juntos con la soja, mientras Bessent ofrece subsidiar la economía argentina. Ellos piensan que eres estúpido”.

China is up to 20 cargoes of Argentine soybeans while we are busy bailing out Argentina. They think you are stupid. https://t.co/CgFfvdVkw4 — Ben Scholl (@ottoscholl) September 24, 2025



Argentina es uno de los principales productores y exportadores de soja del mundo, junto con Brasil, EEUU y China.

Tras el anuncio de la ayuda, Argentina vendió soja a China, mientras que los agricultores estadounidenses, que históricamente han dependido de Pekín como su mayor comprador, quedaron fuera del mercado desde que Trump impuso mayores aranceles a China y este país respondió con tarifas que afectaron directamente al comercio de soja con EEUU.

El "swap" para Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, entrega un premio al presidente de Argentina, Javier Milei, en la ceremonia de los Premios Global Citizen, el miércoles 24 de septiembre de 2025 en Nueva York.



Bessent anunció en la red social X que se está avanzando en “un swap con el Banco Central” de Argentina y la compra de “bonos argentinos en dólares”. Un swap es un acuerdo para el intercambio de divisas entre bancos centrales. Sería el primero que Estados Unidos suscribe con Argentina.

“Como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”, dijo Bessent. “Demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina”.

El país sudamericano tiene vigente un acuerdo de swap con China por unos 18,000 millones de dólares firmado en 2009 por la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y renovado por los mandatarios que la sucedieron.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, agradeció el apoyo y adelantó que “empieza una nueva era” para la tercera economía de América Latina. Bessent no dio precisiones sobre cuándo se concretarán los anuncios, pero dio a entender que podrían estar sujetos al resultado de las elecciones legislativas en Argentina, que se realizarán en octubre.

Descontento entre republicanos

Esos granjeros, heridos económicamente por las tarifas de Trump en la guerra económica con China, son parte de la base general de votantes que apoyaron al mandatario.

El senador Chuck Grassley (republicano de Iowa) escribió en X: “¿Por qué EEUU rescataría a Argentina mientras ellos se quedan con el mayor mercado de los productores de soja estadounidenses? Deberíamos usar nuestro poder en cada instancia para ayudar a la economía agrícola en crisis. Los agricultores familiares deben estar primero en las negociaciones de EEUU”. En otro mensaje, agregó que los agricultores están “muy molestos” porque Argentina vendió soja a China después de recibir el rescate de EEUU.