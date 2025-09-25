Trump anuncia aranceles de 100% a medicamentos y otros impuestos para muebles, gabinetes de cocina y camiones pesados

Video La inflación aumentó en agosto impulsada por los aranceles de Trump: resumen de las noticias del día

Donald Trump anunció este jueves que impondrá aranceles del 100% a la importación de medicamentos farmacéuticos, del 50% a gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a muebles tapizados y del 25% a camiones pesados a partir del 1 de octubre.

El presidente declaró en Truth Social que los aranceles “a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado” no se aplicarían a las empresas que están construyendo plantas de fabricación en Estados Unidos y cuyas obras ya hayan comenzado.

No estaba claro cómo se aplicarían los aranceles a las empresas que ya tienen fábricas en EEUU.

En otra publicación, Trump anunció un arancel del 25% adicional a "todos los 'camiones pesados' fabricados en otras partes del mundo" para apoyar a fabricantes estadounidenses como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros".

“Necesitamos que nuestros camioneros gocen de una situación financiera sólida y sólida, por muchas razones, pero sobre todo, por motivos de seguridad nacional”, aseguró, citando el mismo motivo para los impuestos sobre los gabinetes de cocina, tocadores de baño y muebles tapizados, cuyos productores están “inundando” EEUU con sus productos desde otros países.

Si bien Trump no justificó legalmente los aranceles, pareció exceder los límites de su rol como comandante en jefe al declarar que los impuestos eran necesarios "por razones de seguridad nacional y otras".

Los nuevos aranceles podrían repercutir en los consumidores con precios más altos y menos contratación, dicen expertos

Los nuevos anuncios demuestran que la devoción de Trump por estos gravámenes no terminó con los marcos comerciales y los impuestos a la importación implementados en agosto, lo que refleja la confianza del presidente en que estas medidas ayudarán a reducir el déficit presupuestario del gobierno, a la vez que impulsan la manufactura nacional.

Los aranceles representan una dosis adicional de incertidumbre para la economía estadounidense, con un mercado bursátil sólido, pero con perspectivas de empleo más débiles y una inflación elevada.

Estos nuevos impuestos a las importaciones podrían repercutir en los consumidores en forma de precios más altos y frenar la contratación, un proceso que los datos económicos sugieren que ya está en marcha.

“Hemos comenzado a ver cómo los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación”, advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reciente conferencia de prensa.

Agregó que el aumento de los costos de los bienes explica “la mayor parte” o potencialmente “la totalidad” del aumento de los niveles de inflación este año.

El presidente ha presionado a Powell para que renuncie, argumentando que la Fed debería recortar sus tipos de interés de referencia de forma más agresiva porque la inflación ya no es una preocupación.

¿Cuál podría ser el impacto de los nuevos aranceles sobre los precios de medicamentos y las viviendas?

En 2024, EEUU importó casi $233,000 millones en productos farmacéuticos y medicinales, según la Oficina del Censo.

La perspectiva de que los precios de algunos medicamentos se dupliquen podría impactar a los votantes, ya que los gastos de atención médica, así como los costos de Medicare y Medicaid, podrían aumentar.

Pascal Chan, vicepresidente de política estratégica y cadenas de suministro de la Cámara de Comercio Canadiense, advirtió que los aranceles podrían perjudicar la salud de los estadounidenses con "aumentos inmediatos de precios, sistemas de seguros sobrecargados, escasez hospitalaria y el riesgo real de que los pacientes racionen o renuncien a medicamentos esenciales".

Por su parte, los nuevos aranceles sobre los gabinetes podrían aumentar aún más los costos para los constructores de viviendas en un momento en que muchas personas que buscan comprar una casa se sienten excluidas por la combinación de escasez de viviendas y altas tasas hipotecarias.

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó este jueves que había indicios de una disminución de la presión sobre los precios, ya que las ventas aumentaron un 11.7 % en agosto con respecto al año anterior, pero aún así el precio medio de una vivienda existente se mantuvo en $422,600.

Trump mantiene su plena confianza en los aranceles para aumentar la producción en EEUU

Trump mantiene desde hace tiempo que los aranceles son la clave para obligar a las empresas a invertir más en fábricas nacionales.

Así, ha desestimado los temores de que los importadores simplemente trasladen gran parte del costo de los impuestos a los consumidores y las empresas en forma de precios más altos.

El presidente sigue afirmando que la inflación ya no es un problema para la economía estadounidense, a pesar de la evidencia que demuestra lo contrario.

El índice de precios al consumidor aumentó un 2.9 % en los últimos 12 meses, frente a un ritmo anual del 2.3 % en abril, cuando Trump implementó por primera vez un amplio paquete de impuestos a las importaciones.

Tampoco hay evidencia de que los aranceles estén creando empleos en fábricas ni una mayor construcción de plantas de fabricación. Desde abril, la Oficina de Estadísticas Laborales ha informado que los fabricantes recortaron 42,000 puestos de trabajo y los constructores redujeron su plantilla en 8,000.

"No hay inflación", declaró Trump este jueves pese a las evidencias. "Estamos teniendo un éxito increíble".

Aun así, el presidente también reconoció que sus aranceles contra China habían perjudicado a los agricultores estadounidenses, quienes perdieron la oportunidad de vender soja.

El presidente prometió desviar los ingresos arancelarios a los agricultores afectados por el conflicto, tal como lo hizo durante su primer mandato en 2018 y 2019, cuando sus aranceles provocaron represalias contra el sector agrícola.

