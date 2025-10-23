Trump anuncia el fin de todas las negociaciones comerciales con Canadá debido a un anuncio de TV sobre aranceles

Video Trump bromea con el primer ministro de Canadá sobre “fusionar” su territorio con Estados Unidos

Donald Trump anunció este jueves que da por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá debido a un anuncio televisivo que se oponía a los aranceles estadounidenses y que, según él, tergiversaba los hechos y solo pretendía a influir en las decisiones judiciales estadounidenses.

La publicación en las redes sociales de Trump se produjo después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmara que busca duplicar las exportaciones de su país a países fuera de EEUU debido a la amenaza que representan los aranceles de Trump.

"La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que Ronald Reagan habla negativamente sobre los aranceles", escribió Trump en su red Truth Social. "El anuncio era por $75,000. Solo lo hicieron para interferir con la decisión de la Corte Suprema de EEUU y otros tribunales".

"Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de EEUU. Debido a su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas", afirmó sin dar más detalles.

La oficina de Carney no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la agencia AP.

¿En qué consiste el anuncio de TV que llevó a Trump a terminar las negociaciones comerciales con Canadá?

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó horas antes en X que el anuncio creado por el gobierno de Ontario “tergiversa el 'Discurso Presidencial Radiofónico a la Nación sobre Comercio Libre y Justo', del 25 de abril de 1987”. Añadió que Ontario no recibió permiso de la fundación para usar ni editar los comentarios.

La fundación afirmó que está “revisando las opciones legales en este asunto” e invitó al público a ver el video sin editar del discurso de Reagan.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, publicó un enlace al anuncio la semana pasada en su cuenta de X junto al mensaje: "Es oficial: La nueva campaña publicitaria de Ontario en Estados Unidos ya ha comenzado".

"Utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, nunca dejaremos de defender los argumentos en contra de los aranceles estadounidenses a Canadá. El camino hacia la prosperidad es trabajar juntos", agregó.

Trump declaró a principios de esta semana que había visto el anuncio en televisión y que demostraba que sus aranceles estaban teniendo un impacto.

La tensión comercial entre Canadá y EEUU

El presidente republicano ha tomado medidas para imponer fuertes aranceles estadounidenses a muchos productos canadienses.

En abril, el gobierno de Canadá impuso gravámenes de represalia a ciertos productos estadounidenses, pero también otorgó exenciones a algunos fabricantes de automóviles para que importaran cantidades específicas de vehículos al país, conocidas como cuotas de remisión.

Los aranceles de Trump han perjudicado especialmente al sector automotriz canadiense, gran parte del cual tiene su sede en Ontario. Este mes, la empresa Stellantis anunció que trasladaría una línea de producción de Ontario a Illinois.

Carney se reunió con Trump a principios de este mes para intentar aliviar las tensiones comerciales, mientras ambos y México se preparan para la revisión del Tratado entre los países de Norteamérica.

Más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses se dirigen a EEUU, y casi $2,700 millones en bienes y servicios cruzan la frontera diariamente.

