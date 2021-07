Principal asesora medioambiental de Biden reconoce que el plan de infraestructura no logra lo que querían

McCarthy: Realmente, nunca antes vimos un compromiso bipartito como este en legislación de infraestructura. Pero nadie, tampoco el presidente, dice que sea suficiente. Sabemos que es necesario que haya un proceso de reconciliación presupuestaria para conseguir lo que que no pudimos incluir en el acuerdo de manera bipartita. No es suficiente pero avanzaremos en paralelo con un segundo proceso que esperamos que atraiga a algunos republicanos. Incluso si no fuera así, lograremos este segundo paso porque, aunque conseguimos dar un primer gran paso, siempre fue un proceso de dos fases.